آرسنال يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نوتينغهام
حقق آرسنال بداية رائعة بفوزه على نظيره نوتينغهام فورست، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأجل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب مشكلات في بوابات دخول الملعب، ما منع الجماهير من الدخول في الموعد.
ولكن مع انطلاق اللقاء كثف فريق آرسنال من هجماته في مواجهة نوتينغهام، وسجل إدوارد نيكيتاه الهدف الأول للغانرز مع الدقيقة 26.
وأضاف الهدف الثاني للمدفعجية بوكايو ساكا من تصويبة رائعة بيسراه من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 32.
وقلص تايو أونيي الفارق لفورست في الدقيقة 82، ليمهد الطرق أمام نهاية مثيرة، لكن آرسنال صمد ليستهل مشواره في الدوري بانتصار ثمين.
بهذه النتيجة، وضع آرسنال أو 3 نقاط في رصيده بجدول الدوري الإنجليزي، وبقي نوتينغهام دون رصيد.