آرسنال يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نوتينغهام

حقق آرسنال بداية رائعة بفوزه على نظيره نوتينغهام فورست، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأجل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب مشكلات في بوابات دخول الملعب، ما منع الجماهير من الدخول في الموعد.

ولكن مع انطلاق اللقاء كثف فريق آرسنال من هجماته في مواجهة نوتينغهام، وسجل إدوارد نيكيتاه الهدف الأول للغانرز مع الدقيقة 26.