احتفال مميز من كارفخال مع المشجعين عقب تتويج إسبانيا بلقب "يورو 2024" (فيديو)

أظهر داني كارفخال، نجم منتخب إسبانيا، فرحة كبيرة بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، على حساب إنجلترا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد، على الملعب الأولمبي في برلين.

وسجل البديل ميكل أويارزابال هدفا قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليقود إسبانيا لفوز مستحق 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، والتتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي، فيما خسرت إنجلترا النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وتعاون أويارزابال مع مارك كوكوريلا في هجمة مرتدة سريعة ليسجل الأول هدفا وتتوج إسبانيا باللقب بعدما فازت بسبع مباريات خاضتها في المسابقة المقامة في ألمانيا.

وهذا هو اللقب الرابع الذي تحققه إسبانيا، بعد نجاحها في 1964 و2008 و2012، لتنفرد بالرقم القياسي بعد فض الشراكة مع ألمانيا.

وعقب المباراة توجه كارفخال إلى جماهير المنتخب الإسباني في المدرجات واحتفل بشكل جنوني أمامهم حتى أنه قام بالإكاحة بإطار معدني كان متواجدا على الأرض، وقبل قميص منتخب بلاده في ظل تشجيع كبير من الجماهير.

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق يحقق الفوز في كل مباريات بطولة أمم أوروبا الـ7 في نسخة واحدة.