رد فعل رودريغو دي بول بعد إيقاف ميسي بسبب مشاكل بجواز السفر في الصين (فيديو)

واجه النجم الأرجنتيني مشاكل في جواز السفر عند وصوله إلى الصين، اليوم السبت.

ووصل ميسي إلى الصين مع زميله رودريغو دي بول على متن طائرة خاصة، لكن ميسي واجه صعوبات في جواز السفر والأوراق؛ ما تسبب في تأخره في المطار.

وحاول رودريغو دي بول التوسط لتسريع مغادرة المطار نحو الفندق، لكن تم السماح بتحركهم بعد قرابة 40 دقيقة من الانتظار.