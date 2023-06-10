رد فعل رودريغو دي بول بعد إيقاف ميسي بسبب مشاكل بجواز السفر في الصين (فيديو)
واجه النجم الأرجنتيني مشاكل في جواز السفر عند وصوله إلى الصين، اليوم السبت.
ووصل ميسي إلى الصين مع زميله رودريغو دي بول على متن طائرة خاصة، لكن ميسي واجه صعوبات في جواز السفر والأوراق؛ ما تسبب في تأخره في المطار.
وحاول رودريغو دي بول التوسط لتسريع مغادرة المطار نحو الفندق، لكن تم السماح بتحركهم بعد قرابة 40 دقيقة من الانتظار.
وتظهر الصور اتكاء ميسي على أحد مكاتب المطار في انتظار السماح له بالعبور.
وكان رودريغو دي بول قريبًا دائمًا من ميسي، ويظهر مقطع فيديو دي بول وهو يتحدث مع عناصر الأمن بشأن ميسي؛ في محاولة لتسريع الإجراءات.
واحتشدت الجماهير لاستقبال ليونيل ميسي حيث يستعد للعب مباراتين وديتين مع المنتخب الأرجنتيني قبل السفر لإنتر ميامي فريقه الجديد.
وتظهر مقاطع فيديو أعدادا غفيرة من الجماهير في استقبال ميسي حيث هتفت الجماهير "ميسي ميسي"،
وبعد مواجهة أستراليا يوم 15 يونيو، سيلعب ميسي والأرجنتين مع إندونيسيا يوم 19 يونيو.
وهذه الزيارة السابعة لميسي إلى الصين والأولى منذ عام 2017.
وكان آخر لقاء بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر، حيث سجل ميسي هدفًا ليقود بلاده للفوز 2/1.