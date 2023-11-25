ترتيب الدوري الألماني: هاري كين يقود بايرن ميونخ لتخطي كولن وخطف الصدارة "مؤقتًا"

وسجل هاري كين هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 20 من الشوط الأول ليقود بايرن ميونخ للفوز 1-صفر على مضيفه كولن اليوم الجمعة معززا رقمه القياسي في عدد الأهداف في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الذي يتصدره فريقه البافاري.

وبهذا يرفع قائد إنجلترا، الذي أصبح أغلى صفقة في الدوري الألماني عندما انضم لبايرن مقابل 100 مليون يورو (109.07 مليون دولار) من توتنهام هوتسبير هذا الصيف، رصيده القياسي من الأهداف إلى 18 هدفا في أول 12 مباراة بالدوري.

كما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 18 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني.