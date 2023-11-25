ترتيب الدوري الألماني: هاري كين يقود بايرن ميونخ لتخطي كولن وخطف الصدارة "مؤقتًا"
قاد الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ للفوز على مضيفه كولن 1 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وسجل هاري كين هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 20 من الشوط الأول ليقود بايرن ميونخ للفوز 1-صفر على مضيفه كولن اليوم الجمعة معززا رقمه القياسي في عدد الأهداف في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الذي يتصدره فريقه البافاري.
وبهذا يرفع قائد إنجلترا، الذي أصبح أغلى صفقة في الدوري الألماني عندما انضم لبايرن مقابل 100 مليون يورو (109.07 مليون دولار) من توتنهام هوتسبير هذا الصيف، رصيده القياسي من الأهداف إلى 18 هدفا في أول 12 مباراة بالدوري.
كما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 18 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني.
وارتقى بايرن ميونخ إلى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، والذي بإمكانه استعادة الصدارة غدا السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها حينما يحل ضيفا على فيردر بريمن.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد كولون عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: