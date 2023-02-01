إنتر ميلان يتخطى أتلانتا ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا
إنتر في المربع الذهبي سينتظر الفائز من مباراة يوفنتوس ولاتسيو
خطف فريق إنتر ميلان تذكرة نصف نهائي كأس إيطاليا، بفوزه على ضيفه اتلانتا 1-0، الثلاثاء، ضمن مباريات دور الربع النهائي.
إنتر أول المتأهلين لنصف النهائي
وانتظر إنتر ميلان حتى الدقيقة 57 لحسم الفوز بهدف مدافعه ماتيو دارميان مستغلاً تمريرة لاوتارو مارتينيز.
وينتظر إنتر في المربع الذهبي، الفائز من مباراة يوفنتوس ولاتسيو.
واستهل إنتر ميلان مشواره في البطولة بالفوز على بارما 1-0 في دور الستة عشر، وفي الدور ذاته اكتسح أتلانتا ضيفه سبيزيا 5-2.
وتوج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا ثماني مرات من قبل، آخرها في موسم 2022/2021 بينما حصد أتلانتا اللقب مرة واحدة في موسم 1962-1963.