إنتر ميلان يتخطى أتلانتا ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

واستهل إنتر ميلان مشواره في البطولة بالفوز على بارما 1-0 في دور الستة عشر، وفي الدور ذاته اكتسح أتلانتا ضيفه سبيزيا 5-2.

وتوج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا ثماني مرات من قبل، آخرها في موسم 2022/2021 بينما حصد أتلانتا اللقب مرة واحدة في موسم 1962-1963.