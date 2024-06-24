نجم البرتغال يتجاهل ميسي ويُنصف رونالدو (فيديو)
اختار البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي كأعظم رياضي في العالم.
ورد فيرنانديز على سؤال حول الرياضي الأعظم في العالم قائلًا: "هذا السؤال صعب، لدينا في البرتغال كريستيانو رونالدو، هو الأعظم بلا شك".
وأضاف: "هناك أيضًا مايكل جوردان أسطورة كرة السلة، وهناك أيضًا مايكل فيليبس أسطورة السباحة".
وتابع: "هناك نجوم كبار حققوا الإنجازات في رياضات أخرى بخلاف كرة القدم مثل تايغر وودز أسطورة الغولف".
وتجاهل فيرنانديز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي حاليًا وأحد أساطير برشلونة الإسباني.
ويلعب فيرنانديز بجوار رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال التي تخوض حاليًا منافسات كأس أوروبا "يورو 2024".
وسجل فيرنانديز هدفًا في مرمى منتخب تركيا مساء السبت بصناعة من رونالدو الذي فضل التمرير إلى زميله وعدم التسديد على المرمى.
وضمن منتخب البرتغال بشكل رسمي التأهل والصدارة في المجموعة السادسة للبطولة القارية بعد فوزه على التشيك بنتيجة 2-1 ثم تغلبه على تركيا بنتيجة 3-0.
ويلعب منتخب البرتغال ضد جورجيا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة.