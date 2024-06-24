نجم البرتغال يتجاهل ميسي ويُنصف رونالدو (فيديو)

ويلعب فيرنانديز بجوار رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال التي تخوض حاليًا منافسات كأس أوروبا "يورو 2024".

وسجل فيرنانديز هدفًا في مرمى منتخب تركيا مساء السبت بصناعة من رونالدو الذي فضل التمرير إلى زميله وعدم التسديد على المرمى.

وضمن منتخب البرتغال بشكل رسمي التأهل والصدارة في المجموعة السادسة للبطولة القارية بعد فوزه على التشيك بنتيجة 2-1 ثم تغلبه على تركيا بنتيجة 3-0.

ويلعب منتخب البرتغال ضد جورجيا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة.