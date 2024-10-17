ترتيب أعظم 6 لاعبين في تاريخ كرة القدم

جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، على رأس قائمة صحيفة "ماركا" الإسبانية لأعظم 6 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وصنفت "ماركا" قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي كأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد أن حصل على 46 لقبا في مسيرته الكروية.

وخلال حفل أقامته صحيفة "ماركا" يوم الخميس، حصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وهو عبارة عن تمثال ذهبي مجسم على شكل النجم الأرجنتيني.

وجاء ميسي كأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، وفقًا للصحيفة الإسبانية، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي حاليًا.

وقالت الصحيفة إن الاختبارات تمت بناء على عدد البطولات التي حققها كل لاعب، مع ناديه ومنتخب بلاده، فضلا عن الأهداف التي سجلها طوال مسيرته الكروية، والألقاب الفردية والجوائز التي حصل عليها.

وفي المركز الثالث جاء الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، ورابعًا حل دي ستيفانو.

أما المركز الخامس فقد كان من نصيب أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وأخيرًا جاء يوهان كرويف أسطورة هولندا في المركز السادس.

وفيما يلي تقييم صحيفة "ماركا" لأفضل 6 لاعبين في التاريخ:

ميسي

كريستيانو رونالدو

بيليه

دي ستيفانو

مارادونا

كرويف