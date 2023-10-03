غوارديولا يعلّق على أخطاء الحكام في مباراة توتنهام وليفربول

واعترف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بصحة الهدف الذي أحرزه لويس دياز، نجم ليفربول، في شباك توتنهام، وتم إلغاؤه بعد ذلك بداعي التسلل.

وعندما سئل غوارديولا عن تقنية الـ"VAR" قال: "لقد غيرت التقنية وظيفة الحكام لأنهم الآن لا يتخذون القرارات، بل تذهب إلى الـ"VAR"، وأتفهم شعور ليفربول ولكن الحكام هم من سيقررون".

وعن سلسلة مباريات مانشستر سيتي خارج أرضه قال بيب: "هذا ما هو عليه الأمر، مواجهات كثيرة خارج أرضنا، ثم مواجهات كثيرة على أرضنا، والتقويم يملي القرعة ونحن نتأقلم".

وأكد غوارديولا مشاركة رودري أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا بعد إيقافه 3 مباريات في إنجلترا للطرد.