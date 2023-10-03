غوارديولا يعلّق على أخطاء الحكام في مباراة توتنهام وليفربول
علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على ما حدث في مباراة ليفربول مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقررت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز استبعاد حكام تقنية حكم الفيديو المساعد المسؤولين عن مباراة ليفربول وتوتنهام.
وألغى حكم المباراة دارين إنجلاند هدف لويس دياز، لاعب ليفربول في الشوط الأول خلال مباراة توتنهام بداعي التسلل، وهي المباراة التي خسرها الريدز في الدقائق الأخيرة.
واعترف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بصحة الهدف الذي أحرزه لويس دياز، نجم ليفربول، في شباك توتنهام، وتم إلغاؤه بعد ذلك بداعي التسلل.
وعندما سئل غوارديولا عن تقنية الـ"VAR" قال: "لقد غيرت التقنية وظيفة الحكام لأنهم الآن لا يتخذون القرارات، بل تذهب إلى الـ"VAR"، وأتفهم شعور ليفربول ولكن الحكام هم من سيقررون".
وعن سلسلة مباريات مانشستر سيتي خارج أرضه قال بيب: "هذا ما هو عليه الأمر، مواجهات كثيرة خارج أرضنا، ثم مواجهات كثيرة على أرضنا، والتقويم يملي القرعة ونحن نتأقلم".
وأكد غوارديولا مشاركة رودري أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا بعد إيقافه 3 مباريات في إنجلترا للطرد.
وقال مدرب مانشستر سيتي: "رودي سيلعب أمام لايبزيغ وبعد ذلك سيأخذ قسطًا من الراحة، ويذهب إلى مدريد لمدة 5 أيام قبل الانضمام إلى المنتخب الإسباني".
وعن الخسارة 1/2 أمام ولفرهامبتون قال غوارديولا: "لقد استقبلنا تسديدتين على المرمى وخسرنا، هذه هي كرة القدم، علينا أن نتحسن، أساس ما فعلناه الموسم الماضي هو جون ستونز، رودري، برناردو سيلفا، دي بروين، إلكاي غوندوغان، جاك غريليش وهم لم يكونوا موجودين".
وبشأن المدافع الكرواغي جوسكو جفارديول أوضح غوارديولا: "لم يكن لديه الوقت للتدرب معنا كثيرًا، لكننا معجبون به حقًا، يمكنه اللعب في قلب الدفاع، والظهير الأيسر، وخط الوسط، أنا سعيد بما فعله مانشستر سيتي معه".
وأضاف: "لقد سُئلت عما إذا كنت أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز بالرباعية، هل أنتم جادون؟"
أما عن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قال بيب: "كان لديه الكثير من الفرص للتسجيل، الأمر أكثر صعوبة مع وجود عدد أكبر من المدافعين ولكن ليس فقط بالنسبة له، إذا رأيت الفرص التي سنحت له والأهداف التي سجلها، فهو على نفس المستوى، "مستوى الموسم الماضي".