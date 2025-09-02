معجب به.. إنزاغي يضع شرطا لاستمرار ليوناردو مع الهلال

حسم الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب نادي الهلال السعودي، موقفه من مستقبل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، بعد أن وضع شرطا واضحا وحاسما لموافقته على استمرار اللاعب في صفوف "الزعيم" خلال الموسم الحالي.

وجاءت هذه التطورات في وقت يدخل فيه نادي ساو باولو البرازيلي سباقا مع الزمن لإتمام صفقة إعارة اللاعب، وذلك رغم المحاولات الأخيرة التي بذلها نادي الهلال للتراجع عن قرار السماح برحيله.

وكانت تقارير برازيلية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب متمسك بالانتقال إلى نادي ساو باولو على سبيل الإعارة، ساعيا وراء فرصة المشاركة في بطولة كوبا ليبرتادوريس ، وهو ما أجبر ناديه الحالي، الهلال، على الدخول في جولة جديدة من المفاوضات لإعادة ترتيب أوراق الصفقة.

وأكدت تقارير نشرتها صحيفة "UOL" البرازيلية الموثوقة، أن إدارة الهلال كانت أعطت بالفعل الضوء الأخضر لرحيل اللاعب، قبل أن تحاول سحب موافقتها بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة من السوق.

الحل الوسط: شرط إنزاغي الحاسم

يأتي إصراره على الرحيل بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر، خاصة بعد أن لم يُدرج في القائمة المخصصة للمشاركة في دوري روشن السعودي.

ويرى ليوناردو أن اللعب مع ساو باولو في بطولة القارة سيمنحه المنصة المثالية لإثبات قيمته وجدارته، ومن ثم الدخول في حسابات المدير الفني للمنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت المصادر أن المدرب إنزاغي، الذي يُعجب بقدرات اللاعب البرازيلي، لم يغلق الباب تماما أمام احتمالية بقائه، لكنه اشترط لذلك شرطا محددا.

ويطالب إنزاغي بأن يتم تسجيل اللاعب فقط في قائمة دوري أبطال آسيا، وليس في قائمة الدوري المحلي.

وهذا الحل الوسط سيمكن الفريق من الاستفادة من قدرات اللاعب في البطولة القارية دون أن يشغل مكانا للأجنبي في بطولة الدوري، والتي يكون العدد فيها محدودا.

ومن ثم، فإن إنزاغي سيوافق على استمرار ليوناردو مع الفريق فقط في حال تطبيق هذا الشرط، أما في حال أصر على قيده في قائمة الدوري المحلي، فإن المدرب الإيطالي سيرفض ذلك وسيصر على رحيله.