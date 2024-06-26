منتخب كرواتيا
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رسميًا.. كرواتيا تودع يورو 2024

ودع منتخب كرواتيا بشكل رسمي منافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد نتائج مباريات الثلاثاء في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات.

وحصد منتخب كرواتيا نقطتين فقط من 3 مباريات بالمجموعة الثانية للبطولة القارية بعد خسارته أمام إسبانيا بنتيجة 0-3 وتعادله مع ألبانيا بنتيجة 2-2 ثم تعادله مع إيطاليا بنتيجة 1-1.

وامتلك المنتخب الكرواتي بصيص من الأمل للتأهل كأحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بالبطولة.

ولكن تعادل منتخب سلوفينيا مع إنجلترا دون أهداف أنهى آمال كرواتيا في مواصلة المشوار باليورو.

ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 3 نقاط بهذا التعادل ليتخطى رصيد منتخب كرواتيا.

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وضمن أيضًا منتخب هولندا التأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات بعدما وصل إلى 4 نقاط.

وابتعد المنتخب الكرواتي بفارق النقاط عن باقي منافسيه على احتلال أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وودعت 5 منتخبات بشكل رسمي بطولة اليورو على رأسها كرواتيا بجانب بولندا وصربيا وألبانيا وإسكتلندا.

وودع المنتخب الكرواتي للمرة الثالثة بطولة أوروبا من مرحلة المجموعات بعد نسختي 2004 و2012.

يورو 2024
منتخب كرواتيا

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