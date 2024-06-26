رسميًا.. كرواتيا تودع يورو 2024

وضمن أيضًا منتخب هولندا التأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات بعدما وصل إلى 4 نقاط.

وابتعد المنتخب الكرواتي بفارق النقاط عن باقي منافسيه على احتلال أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وودعت 5 منتخبات بشكل رسمي بطولة اليورو على رأسها كرواتيا بجانب بولندا وصربيا وألبانيا وإسكتلندا.

وودع المنتخب الكرواتي للمرة الثالثة بطولة أوروبا من مرحلة المجموعات بعد نسختي 2004 و2012.