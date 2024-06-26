رسميًا.. كرواتيا تودع يورو 2024
ودع منتخب كرواتيا بشكل رسمي منافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد نتائج مباريات الثلاثاء في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات.
وحصد منتخب كرواتيا نقطتين فقط من 3 مباريات بالمجموعة الثانية للبطولة القارية بعد خسارته أمام إسبانيا بنتيجة 0-3 وتعادله مع ألبانيا بنتيجة 2-2 ثم تعادله مع إيطاليا بنتيجة 1-1.
وامتلك المنتخب الكرواتي بصيص من الأمل للتأهل كأحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بالبطولة.
ولكن تعادل منتخب سلوفينيا مع إنجلترا دون أهداف أنهى آمال كرواتيا في مواصلة المشوار باليورو.
ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 3 نقاط بهذا التعادل ليتخطى رصيد منتخب كرواتيا.
وضمن أيضًا منتخب هولندا التأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات بعدما وصل إلى 4 نقاط.
وابتعد المنتخب الكرواتي بفارق النقاط عن باقي منافسيه على احتلال أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وودعت 5 منتخبات بشكل رسمي بطولة اليورو على رأسها كرواتيا بجانب بولندا وصربيا وألبانيا وإسكتلندا.
وودع المنتخب الكرواتي للمرة الثالثة بطولة أوروبا من مرحلة المجموعات بعد نسختي 2004 و2012.