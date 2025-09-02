الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق لضم خليفة "كانتي"

اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه رسمياً في الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسم نادي الاتحاد عدة صفقات محلية أبرزها محمد برناوي مدافع الهلال ومحمد هزازي لاعب وسط النصر ولكنه لم يضم أي صفقات أجنبية.

وكشف الصحفي ساشا تافاليوري عبر حسابه بمنصة إكس عن توصل الاتحاد لضم اللاعب المالي محمدو دومبيا نجم خط وسط فريق رويال أنتويرب البلجيكي.

وأضاف: "الاتحاد سيدفع 16 مليون يورو بجانب بعض المكافآت المالية، وسيوقع عقداً لمدة 4 أعوام".

ويبلغ دومبيا 21 عاماً وينشط في خط الوسط المدافع، ويرتبط بعقد حتى صيف 2027 مع الفريق البلجيكي.

وبدأ دومبيا مشواره في أكاديمية jmg في العاصمة المالية باماكو قبل رحيله إلى نورشيلاند الدنماركي معاراً ثم انتقل إلى يونغ ريدز البلجيكي قبل انضمامه إلى رويال أنتويرب في شهر يناير 2024.

وشارك اللاعب المالي خلال 6 مباريات، وسجل هدفين وصنع هدفاً لصالح فريقه في الدوري البلجيكي.

وسيكون دومبيا بمثابة خليفة اللاعب الفرنسي نغولو كانتي الذي ينتهي عقده مع الاتحاد في شهر يونيو المقبل.

وارتبط اسم كانتي بالرحيل عن نادي الاتحاد مؤخراً قبل أن يقرر الفريق السعودي الإبقاء عليه في الموسم الحالي.