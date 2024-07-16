الشناوي يتلقى عرضًا سعوديًّا.. وهذا موقف الأهلي

أرسل نادي الوحدة السعودي عرضًا رسميًّا للنادي الأهلي المصري، لضم محمد الشناوي حارس الفريق.

وينتهي تعاقد الشناوي مع الأهلي، بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كولر وافق على رحيل محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة، وأبلغ إدارة الأهلي بذلك.

وأضاف: "الأهلي حدد 3 ملايين دولار لرحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة لأي ناد يرغب في التعاقد معه".

وتابع: "الأهلي يرفض التخلي عن محمد الشناوي بشكل نهائي، ويرحب بالإعارة فقط مع عدم وجود بند نية الشراء".

وأتم بأن الشناوي طلب من النادي الأهلي الموافقة على عرض الوحدة السعودي للانتقال إليهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وانضم محمد الشناوي للأهلي قادمًا من بتروجيت في صيف 2016، بعد أن رحل عن فريق الشباب في القلعة الحمراء لعدم الحاجة إلى خدماته.

وتألق الشناوي، وأسهم في تحقيق كثير من البطولات مع الأهلي على مدار 8 أعوام على رأسها دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، الأعوام 2020 و2021 و2023 و2024.