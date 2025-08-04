الجزائر تكتسح اوغندا في افتتاح مشوارها في كأس أمم إفريقيا للمحليين (فيديو)

حقق المنتخب الجزائري للاعبين المحلين فوزا عريضا في مستهل مشواره في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) وذلك بنتيجة (3 ـ 0) على منتخب أوغندا أحد البلدان الثلاثة المستضيفة للنسخة الثامنة من البطولة.

وفي مباراة أقيمت وسط أجواء جماهيرية حماسية من قبل مشجعي أوغندا، نجح فريق المدرب مجيد بوقرة في الفوز بثلاثية دون رد ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر المجموعة الثالثة.

وتقدم المنتخب الجزائري بأول أهداف المباراة عن طريق القائد أيوب غزالة في الدقيقة 36.

وأضاف عبد الرحمان مزيان الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 75 قبل أن يحرز سفيان بايازيد الهدف الثالث في الدقيقة 80 ليجعل النتيجة (3 ـ 0) في مباراة فرض فيها الجزائريون سيطرة كلية.

وقدم المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة أداءً قويًا، فيما تألق بشكل لافت بلال بوكرشاوي وسفيان بايازيد وعبد الرحمان مزيان.

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ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا التي فازت على النيجر (1 ـ 0).

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ويلعب رجال المدرب بوقرة مباراة الجولة الثانية ضد منتخب جنوب إفريقيا يوم 8 أغسطس الجاري، وهو المنتخب الذي كان معفى في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.