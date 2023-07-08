تقرير: مبابي يطلب هذا الراتب من ريال مدريد

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن الراتب الذي يريد النجم الفرنسي كيليان مبابي الحصول عليه من ريال مدريد.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعّل بند تجديد عقده حتى 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.

ويرتبط مبابي البالغ من العمر 24 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد منذ سنوات، وقد كان قريبا من تحقيق حلمه الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر.