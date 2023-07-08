تقرير: مبابي يطلب هذا الراتب من ريال مدريد
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن الراتب الذي يريد النجم الفرنسي كيليان مبابي الحصول عليه من ريال مدريد.
وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعّل بند تجديد عقده حتى 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.
ويرتبط مبابي البالغ من العمر 24 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد منذ سنوات، وقد كان قريبا من تحقيق حلمه الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر.
لكن باريس سان جيرمان أقنعه بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح له التجديد لعام ثالث حتى يونيو 2025.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن مبابي يريد الحصول على راتب صافٍ يبلغ 50 مليون يورو سنويا من ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد عرض 40 مليون يورو صافية راتبا سنويا لمبابي الذي يُعتقد أنه يحصل على أكثر من 70 مليون يورو سنويا من باريس سان جيرمان.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أرقام عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، وأوضحت أن راتب مبابي السنوي يبلغ 72 مليون يورو سنويًا، بواقع 6 ملايين يورو شهريًا (2.7 مليون يورو بعد دفع الضرائب).
ويضاف إلى ذلك مكافآت مختلفة، كمكافأة توقيع بقيمة 180 مليون يورو، ومكافأة أخرى للولاء موزعة على النحو التالي: 70 مليون يورو إجمالا حصل عليها بالفعل في 2022، تليها 80 مليون يورو لشهر سبتمبر 2023 و90 مليون يورو سيحصل عليها في 2024.
وفي المجموع سيحصل مبابي على أكثر من 630 مليون يورو في الإجمالي في ثلاث سنوات في نهاية عقده (حال البقاء حتى 2025).
وأصر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان على أنه "لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالرحيل مجانا".
وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد قرر طلب قرض من "مجموعة سانتاندير" لإتمام صفقة مبابي حال كان سيتم إبرامها هذا الصيف وليس بعد عام.