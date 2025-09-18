نجم النصر السعودي "يفجر" غضب جيسوس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يُظهر انفعالًا وغضبًا كبيرين من البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، على أحد لاعبيه خلال مواجهة استقلول دوشنبه الطاجيكستاني، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وانتصر النصر على استقلول بنتيجة 5-0 في غياب كريستيانو رونالدو في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

أخبار ذات علاقة استقلول هزم الهلال بالأربعة.. تعليق ناري بعد فوز النصر السعودي بخماسية (فيديو)

أخبار ذات علاقة يجب ألا نشارك في آسيا 2.. تصريحات صادمة من أسطورة النصر السعودي (فيديو)

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين على بطل طاجيكستان بفضل ثنائية عبد الرحمن غريب وأنجيلو في الدقيقتين الـ14 والـ17.

وفي الشوط الثاني سجل ويسلي هدف العالمي الثالث في الدقيقة الـ59.

وفي الدقائق الأخيرة سجل البديلان كينغسلي كومان وساديو ماني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين الـ89 والـ90+3.

أخبار ذات علاقة ليس ويسلي.. أكثر لاعب فاجأ جمهور النصر السعودي أمام استقلول

وخلال إحدى اللقطات بدا جيسوس منفعلًا للغاية على لاعبه عبد الله الخيبري، الذي يبدو أن المدرب كان يعطيه تعليمات بتمرير الكرة للأمام ولكن اللاعب فضل منحها للاعب بجانبه، وهو ما أدى لانفعال المدرب على الخط.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي محيسن الجمعان في تحليله لأداء الخيبري: "هو يلعب محور ارتكاز ولكنه للأسف يفكر مرتين إذا استلم الكرة، ولكن الأهم هو أن يفكر قبل استلام الكرة في الحلول المتاحة أمامه".

الفوز وضع النصر في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الزوراء العراقي الذي انتصر على غوا الهندي بنتيجة 2-0.