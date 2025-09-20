بعد الهجوم عليه.. أول رد من عبد الإله العمري على عدم رغبته في اللعب للنصر

حرص عبد الإله العمري، مدافع فريق النصر السعودي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير "العالمي"؛ ردًا على الانتقادات التي واجهها خلال المباراة السابقة للفريق، فقد ظهرت عليه علامات الضيق وعدم السعادة رغم فوز "العالمي".

وربط الجمهور بين غضب العمري ووقوف النصر في وجه انتقاله إلى الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، لكن اللاعب أكد التزامه الكامل مع النادي العاصمي.

أخبار ذات علاقة أين علي البليهي؟.. تركي العجمة يصدم عبد الإله العمري برسالة نارية (فيديو)

أخبار ذات علاقة لن يغادر بأبخس الأثمان.. أسطورة النصر السعودي يصدم الاتحاد والعمري (فيديو)

وكتب العمري في حسابه على منصة "إكس": "جماهير العالمي الغالية، أنا لاعب محترف وأحترم عقدي مع النادي، ومن الطبيعي أن يمر أي إنسان بظروف عائلية، والنادي على علم بما مررت به".

وأضاف: "كلما ارتديت هذا الشعار أقدّم كل ما أملك داخل الملعب، وأنا واثق أن القادم أجمل بإذن الله".

واختتم: "كل الحب والتقدير لنصرنا الغالي وجماهيره الوفية".

جاءت هذه الرسالة بعد مشاركة العمري في الفوز العريض للنصر بخماسية نظيفة على الاستقلال الطاجيكي في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا 2، فقد ظهر اللاعب بعيدًا عن احتفالات زملائه بالإنجاز، مما أثار غضبا جماهيريًا ضده.

من جانبه، أشاد جورجي جيسوس، مدرب النصر، في مؤتمر صحفي أخير، بـ"العمري"، قائلا: "عبدالإله العمري لعب سابقا أكثر من 20 مباراة مع الاتحاد لذا فإنه معجب به، أما الآن فهو لاعب النصر، ولقد تحدثت معه واتضحت الأمور وهو يعمل بجدية وأنا سعيد بوجوده".