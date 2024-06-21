ساوثغيت يثير الخوف في محيط منتخب إنجلترا بعد مباراة الدانمارك

أثار المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت مخاوف متزايدة في أوساط منتخب الأسود الثلاثة بعد التعادل المحبط أمام الدانمارك في ثاني مبارياته في كأس أمم أوروبا 2024.

واعترف ساوثغيت الذي يقترب من خوض مباراته المئة في تدريب إنجلترا أن المجموعة التي هزمت صربيا بصعوبة وتعادلت أمام الدانمارك لم تظهر ما يؤكد أنها قادرة على فرض سيطرتها على المنافسين في المسابقة.

وعقب مباراة الدانمارك اليوم الخميس، قال المدرب الإنجليزي: "من الواضح أننا لم نخض المباراة التي كنا نأملها، في الوقت الحالي لا يبدو أننا نستخدم الكرة بشكل جيد بل نحتاج أكثر من أي وقت سابق إلى رفع مستوانا"

وتابع: "نحن بحاجة إلى الضغط على خصومنا بشكل أفضل مما كان عليه خلال هاتين المباراتين، الخروج بالكرة لم يكن بطريقة سلسة والبناء الهجومي يفتقد إلى التنظيم، عمومًا لم نخض المواجهتين الأوليتين كما كنا نرغب".