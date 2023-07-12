رسميًا: الهلال السعودي يتعاقد مع الصربي سيرجي سافيتش

لاعب الوسط، البالغ من العمر 28 عامًا، وقّع عقدًا يمتد إلى 3 سنوات، ولم يكشف نادي الهلال القيمة المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام سعودية قالت إن لاتسيو حصل على ما يقرب من 40 مليون يورو (43993 مليون دولار).

ونشر الهلال مقطع فيديو قصيرًا للاعب عبر حسابه على تويتر قال فيه: "أرواح نشأت على الذهب" بقميص الفريق.