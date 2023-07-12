رسميًا: الهلال السعودي يتعاقد مع الصربي سيرجي سافيتش
أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش، قادمًا من لاتسيو الإيطالي.
لاعب الوسط، البالغ من العمر 28 عامًا، وقّع عقدًا يمتد إلى 3 سنوات، ولم يكشف نادي الهلال القيمة المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام سعودية قالت إن لاتسيو حصل على ما يقرب من 40 مليون يورو (43993 مليون دولار).
ونشر الهلال مقطع فيديو قصيرًا للاعب عبر حسابه على تويتر قال فيه: "أرواح نشأت على الذهب" بقميص الفريق.
وسجل سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش 9 أهداف في 36 مباراة مع لاتسيو بالدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.
ويُعد لاعب منتخب صربيا ثالث صفقات الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع روبن نيفيز لاعب الوسط البرتغال من ولفرهامبتون، وأندرارز، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.
وتعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ليعود إلى قطب الرياض بعدما قاد الفريق، في موسم 2018-2019، وحقق كأس السوبر السعودية، لكنه أُقيل بعد 6 أشهر بسبب خلافات مع الإدارة.