هل يحصد برشلونة لقبين للدوري الإسباني في موسم واحد؟

هنأ برشلونة نظيره ليفانتي باعتراف الاتحاد الإسباني لكرة القدم به كبطل للكأس المحلية موسم 1936/1937 التي أقيمت في خضم الحرب الأهلية من قبل فرق من منطقة ليفانتي، والتي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الجمهورية الشرعية، والتي كانت تسمى كأس إسبانيا الحرة أو كأس رئيس الجمهورية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن المجلس اعترف أيضًا بالوضع الرسمي لمسابقة "إسبانيا" ومنح ديبورتيفو لا كورونيا لقب بطل عام 1912.

ويأتي اعتراف الاتحاد بلقب ليفانتي ليفتح الباب أمام نادي برشلونة أيضًا بدعوى اعتباره بطلا للدوري في نفس الموسم، حيث كان نادي برشلونة هو الفائز بالبطولة، التي أطلق عليها اسم "الدوري المتوسطي"، والتي تم تنظيمها في نفس المنطقة بسبب استحالة إقامة بطولة الدوري الوطني. بسبب صراع الحرب. وسيكون رقم 27 لنادي برشلونة على حساب تحقيق لقب هذا الموسم.