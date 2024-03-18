كلوب ينفعل على مراسل تلفزيوني ويرفض إكمال اللقاء (فيديو)
بدا يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول غاضبًا من بعض الأسئلة التي وجهها له أحد المراسلين عقب الخسارة التي مني بها فريقه أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وانتصر يونايتد على ليفربول في نصف النهائي على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 4-3 في مباراة وصلت لشوطين إضافيين وحُسمت في الثواني الأخيرة.
وخسر ليفربول أول ألقابه في الموسم، بعدما حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، ولا يزال في منافسة على لقبي الدوري الإنجليزي والأوروبي.
وسُئل كلوب في مقابلة تلفزيونية عبر منصة "Viaplay" عن "قلة حدّة فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة"، ما أثار استياء المدير الفني الألماني.
ورد كلوب غاضبًا: "هذا سؤال غبي بعض الشيء، إذا كنت ترانا في كثير من الأحيان، يمكنك أن تسألنا في أحيان أخرى لماذا لدينا الكثير من القوة".
وأضاف: "لا أعرف عدد المباريات التي خضناها مؤخرًا وعدد المباريات التي خاضها مانشستر يونايتد.. هذه رياضة، أشعر بخيبة أمل حقًّا بشأن هذا السؤال، لكن من الواضح أنك اعتقدت أنه جيد".
ثم باغته المراسل بسؤال جديد، قائلًا: "إذن السبب هو كثرة المباريات؟"، وهو ما أدى إلى رد كلوب بغضب: "أنت لا تعتقد ذلك.. هيا.. من الواضح أنك لست في حالة جيدة وليست لديَّ أي أعصاب كافية أمامك"، قبل أن يغادر المدرب الألماني المقابلة فجأة.
وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة تجمع مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي في نصف النهائي.
وستقام مباريات نصف النهائي يومي الـ20 والـ21 من أبريل في ملعب ويمبلي.
ويعد آرسنال الأكثر تتويجًا برصيد 14 لقبًا يليه مانشستر يونايتد برصيد 12 لقبًا.