كلوب ينفعل على مراسل تلفزيوني ويرفض إكمال اللقاء (فيديو)

بدا يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول غاضبًا من بعض الأسئلة التي وجهها له أحد المراسلين عقب الخسارة التي مني بها فريقه أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتصر يونايتد على ليفربول في نصف النهائي على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 4-3 في مباراة وصلت لشوطين إضافيين وحُسمت في الثواني الأخيرة.

وخسر ليفربول أول ألقابه في الموسم، بعدما حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، ولا يزال في منافسة على لقبي الدوري الإنجليزي والأوروبي.

وسُئل كلوب في مقابلة تلفزيونية عبر منصة "Viaplay" عن "قلة حدّة فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة"، ما أثار استياء المدير الفني الألماني.