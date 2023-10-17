تقرير: إيقاف نيكولو فاغيولي 7 أشهر لتورطه في أزمة المراهنات

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نيكولو فاغيولي، نجم يوفنتوس، سيتم إيقافه لمدة 7 أشهر بسبب انخراطه في أزمة المراهنة على منصات غير قانونية.

وكانت النيابة في إيطاليا قد وجهت تهمة المراهنات عبر منصات غير قانونية لفاغيولي برفقة نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا، وساندرو تونالي لاعب نيوكاسل.

وحقق المدعي العام في مدينة تورينو مع لاعب الوسط الإيطالي وتحفظ على هاتفه بسبب إجراء عمليات مراهنات غير قانونية.