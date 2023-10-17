تقرير: إيقاف نيكولو فاغيولي 7 أشهر لتورطه في أزمة المراهنات
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نيكولو فاغيولي، نجم يوفنتوس، سيتم إيقافه لمدة 7 أشهر بسبب انخراطه في أزمة المراهنة على منصات غير قانونية.
وكانت النيابة في إيطاليا قد وجهت تهمة المراهنات عبر منصات غير قانونية لفاغيولي برفقة نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا، وساندرو تونالي لاعب نيوكاسل.
وحقق المدعي العام في مدينة تورينو مع لاعب الوسط الإيطالي وتحفظ على هاتفه بسبب إجراء عمليات مراهنات غير قانونية.
ووفقا لما أوضحه فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي"، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن المدعي العام قد أصدر قرارا بإيقاف فاغيولي لمدة 7 أشهر، أي حتى نهاية الموسم الجاري، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وأوضح رومانو أن القرار سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبا.
ووفقا لقانون الرياضة فإن اللاعب المتهم بالمراهنة قد يتعرض للإيقاف لمدة تصل إلى 3 سنوات، ولكن وفقا لسكاي فإن اعتراف فاغيولي هو ما قلص المدة لـ 7 أشهر فقط.
واعترف ماركو جيوردانو وكيل فاغيولي بإدمان موكله للمراهنات.