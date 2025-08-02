كنت أريد الرقم 10.. أول تصريحات ماستانتونو بعد وصوله ريال مدريد

أدلى النجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، جناح فريق ريال مدريد الشاب، بتصريحات نارية مع قرب بدء مشواره مع الفريق الميرنغي.

ويعيش ملعب "سانتياغو برنابيو" أجواء من الحماس والترقّب بعد الإعلان الرسمي عن انضمام فرانكو ماستانتونو، الموهبة الأرجنتينية الصاعدة، إلى صفوف الميرنغي.

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النجم السابق لنادي ريفر بليت، والذي لن يتمكن من الانضمام إلى تدريبات الفريق في مدينة "فالديبيباس" حتى يبلغ 18 عامًا في 17 أغسطس، بدأ بالفعل في رسم أحلام كبيرة داخل القلعة الملكية.

ويستعد ماستانتونو للوصل إلى إسبانيا، حيث سيشارك في التدريبات الجماعية مع ريال مدريد يوم 14 أغسطس، ليكون قد أكمل الـ18 عامًا.

وأعلن ريال مدريد، في وقت سابق، تعاقده مع ماستانتونو، قادمًا من ريفر بليت، في صفقة كلفت خزينة النادي الملكي نحو 63.2 مليون يورو شاملة الضرائب.

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وذكرت التقارير أن ماستانتونو قد يرتدي القميص رقم (9) في ريال مدريد بعد أن تخلى عنه النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأعرب ماستانتونو عن حزنه حيث كان يرغب في الحصول على القميص رقم 10، وهو الرقم الذي ارتبط كثيرًا باسم مبابي.

وقال ماستانتونو في تصريحات إعلامية: "أنا سعيد جدًا بالسفر إلى ريال مدريد، دي سيتفانو لاعب كبير، أرغب في السير على خُطاه، وأتمنى أن أحقق ما حققه، تركيزي منصبّ بالكامل على ما هو قادم. أريد أن أتأقلم سريعًا مع الفريق، وأبدأ بالمنافسة في أقرب وقت ممكن".

وشدد: "لا أفكر حاليًا في الرقم الذي سأرتديه، ولكن بصراحة، كنت أتمنى ارتداء القميص رقم 10، لكنه أصبح من نصيب كيليان مبابي، وهو يستحقه بكل تأكيد".

وشارك ماستانتونو، خلال مسيرته مع ريفر بليت، في 65 مباراة؛ سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.