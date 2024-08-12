أثارت هزيمة برشلونة الإسباني أمام موناكو الفرنسي ردود فعل عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسر برشلونة أمام موناكو بثلاثية دون رد في مواجهة كأس "جوان غامبر" مساء الاثنين على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء نظرة غاضبة تجاه حارس المرمى الألماني تير شتيغن من جانب زميله لامين يامال عقب نهاية المباراة.

وشارك يامال كبديل في لقاء برشلونة ضد موناكو في أول مباراة يلعبها منذ تتويجه بلقب كأس أوروبا "يورو 2024".

وقدم يامال تمريرة رائعة إلى زميله باو فيكتور، ولكنه أهدرها بغرابة بجانب مرمى موناكو.

وظهرت علامات الغضب على وجه يامال، والتي كانت واضحة في نظرته تجاه تير شتيغن الذي تلقى انتقادات بسبب سوء أدائه في مواجهة موناكو بجانب خط دفاع برشلونة.

وأثار الفريق الكتالوني مخاوف جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بهذه الهزيمة الثقيلة، والتي يراها البعض كارثية في ظل اكتمال أغلب القوام الأساسي للفريق بمشاركة لامين يامال.

ولم يقدم برشلونة الأداء المقنع تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك أمام موناكو، رغم النتائج الجيدة في معسكره التدريبي بالولايات المتحدة الأمريكية والفوز على منافسه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1.