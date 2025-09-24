سلوت وصف الاحتفال بالغبي.. أول رد فعل من إيكيتيكي بعد طرده أمام ساوثهامبتون

حرص هوغو إيكيتيكي على تقديم اعتذار فوري لجماهير ليفربول بعد أن تلقّى البطاقة الصفراء الثانية نتيجة خلعه قميصه أثناء الاحتفال بهدف الفوز المتأخر على ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، في المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء.

المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 23 عامًا، كان حصل بالفعل على بطاقة صفراء قبل أن يسجّل هدف ليفربول الحاسم في الدقيقة الـ85، والذي انتهت به المباراة بفوز "الريدز" 2-1، وبعد لحظات من الاحتفال، أشهر الحكم توماس برامل البطاقة الحمراء ليغادر اللاعب أرضية الملعب قبل صافرة النهاية.

وافتتح السويدي ألكسندر إيزاك التسجيل لليفربول في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء، ليدون بذلك أول أهدافه مع "الريدز"، لكن ساوثهامبتون أدرك التعادل عن طريق شيا تشارليز بالدقيقة الـ76.

وقبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح، تمكن هوغو إيكيتيكي من تسجيل هدف الفوز لليفربول قبل خمس دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي.

وبدا أن المهاجم الفرنسي نسي أنه تلقى بطاقة صفراء أخرى بداعي الاعتراض في الدقيقة الـ53، ليقوم الحكم بإشهار الإنذار الثاني في وجهه ويتعرض اللاعب للطرد.

وسيعني طرد المهاجم الفرنسي غيابه عن زيارة ليفربول إلى كريستال بالاس في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

وأبدى مدرب "الريدز"، آرني سلوت، غضبه بسبب تصرف إيكيتيكي، وقال لشبكة "Sky Sports": "أعتقد أن هذا أمر غبي، حتى ولو لم تكن حاصلاً على بطاقة صفراء واحدة".

وبدوره نشر اللاعب اعتذارًا عن انفعاله الزائد، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "كنت متحمسًا للغاية لمساعدة الفريق على تحقيق انتصار جديد هنا في ملعبنا، في أول مباراة لي بكأس كاراباو، غلبتني العاطفة الليلة. أعتذر لكل عائلة الريدز. شكرًا للجماهير التي تدعمنا دائمًا، ولزملائي الذين ضمنوا هذا الانتصار".