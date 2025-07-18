صدام تاريخي بين ميسي ويامال.. موعد كأس "الفيناليسيما"

اتفق اتحاد كرة القدم في إسبانيا مع نظيره الأرجنتيني على موعد إقامة مباراة "الفيناليسيما" بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي المباراة التي من المنتظر أن تشهد صدامًا تاريخيًا بين ليونيل ميسي، والنجم الشاب لامين يامال.

رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان ونظيره الأرجنتيني كلاوديو تابيا توصلا إلى اتفاق يقضي بإقامة المواجهة في الأيام من 26 إلى 31 مارس، وهي نفسها فترة مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

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عقبة التصفيات

وقالت صحيفة "آس" إن إقامة اللقاء تصطدم بعقبة وهي تأهل إسبانيا المباشر إلى المونديال، حتى لا تضطر لخوض الملحق في هذا التوقيت.

في المقابل، تأهلت الأرجنتين بالفعل، مثل البرازيل والإكوادور، ولا تواجه هذا القيد.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في التصفيات شهر سبتمبر المقبل بمواجهتين خارج الديار، الأولى ضد بلغاريا في صوفيا يوم 4 سبتمبر، ثم ضد تركيا في قونية يوم7 سبتمبر، ثم تستقبل جورجيا في إليتشي خلال أكتوبر.

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وأشارت "آس" إلى أن الاتفاق على إقامة "الفيناليسيما" جاء بعد لقاء أول جمع مسؤولي الاتحادين في عاصمة باراغواي، أسونسيون، خلال مؤتمر فيفا الـ75.

وأوضحت: "رئيسا فيفا جياني إنفانتينو واليويفا ألكسندر تشيفرين شجعا على إعادة هذه المباراة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية".

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عدم حسم المكان

النسخة الأولى من "الفيناليسيما" أقيمت في ملعب ويمبلي بلندن عام 2022، وفازت بها الأرجنتين على حساب إيطاليا بثلاثية.

وستحل هذه البطولة محل كأس "أرتيميو فرانكي" التي أقيمت مرتين فقط، عامي 1985 و1993، وكان آخر ألقاب مارادونا مع منتخب بلاده ضمن النسخة الثانية.

واختتمت: "الموعد حُسم، لكن لم يُعلن بعد عن الملعب المستضيف.. لندن تقدمت مجددًا لاستضافة النهائي، لكن العروض الأقوى جاءت من قطر والسعودية، التي تبدو الأوفر حظًا لاستضافة اللقاء".