تصفيات يورو 2024: إنجلترا تتعادل مع أوكرانيا.. وبلجيكا تهزم أذربيجان

تعادل منتخب إنجلترا مع نظيره الأوكراني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، على ملعب مونيسبال في أوكرانيا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة.

شوط المباراة الأول شهد تقدم منتخب أوكرانيا عن طريق لاعب آرسنال أولكسندر زينتشينكو، في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط، سجل كايل وواكر أول هدف دولي في تاريخه، بعد تمريرة رائعة من هاري كين حوّلها لاعب مانشستر سيتي إلى هدف في الدقيقة 41.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد منتخب إنجلترا 13 نقطة في المركز الأول من 5 مباريات، بينما أوكرانيا ثانيًا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.