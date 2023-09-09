تصفيات يورو 2024: إنجلترا تتعادل مع أوكرانيا.. وبلجيكا تهزم أذربيجان
تعادل منتخب إنجلترا مع نظيره الأوكراني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، على ملعب مونيسبال في أوكرانيا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة.
شوط المباراة الأول شهد تقدم منتخب أوكرانيا عن طريق لاعب آرسنال أولكسندر زينتشينكو، في الدقيقة 26.
وقبل نهاية الشوط، سجل كايل وواكر أول هدف دولي في تاريخه، بعد تمريرة رائعة من هاري كين حوّلها لاعب مانشستر سيتي إلى هدف في الدقيقة 41.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد منتخب إنجلترا 13 نقطة في المركز الأول من 5 مباريات، بينما أوكرانيا ثانيًا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.
وفي مباراة أخرى، سجل يانيك كاراسكو هدفا بالصدفة في فوز بلجيكا 1-صفر على مضيفتها أذربيجان، لتتصدر المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024، وتتغلب على أرضية الملعب السيئة وارتفاع درجة الحرارة.
وتتصدر بلجيكا المجموعة ولها عشر نقاط من أربع مباريات، وبفارق الأهداف عن النمسا.
وبدأت بلجيكا المباراة بأداء هجومي وضرب لياندرو تروسار إطار المرمى بعد تمريرة من روميلو لوكاكو، الذي خاض 20 دقيقة مع ناديه فقط هذا الموسم، قبل أن ينخفض إيقاع اللعب وتقل الفرص في الشوط الأول.
ونجحت بلجيكا في التسجيل بالصدفة حين سدد يوهان باكايوكو من مدى بعيد لتصطدم الكرة بقدم زميله كاراسكو ويتغير اتجاهها نحو الشباك في الدقيقة 38.
وكاد جيريمي دوكو، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي، أن يعزز النتيجة قرب النهاية بعدما شارك كبديل.
وخاضت بلجيكا المباراة دون الحارس الأساسي تيبو كورتوا ولاعب الوسط كيفن دي بروين؛ بسبب تعرضهما لإصابات طويلة.