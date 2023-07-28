ماركا: باريس سان جيرمان يريد 250 مليون يورو مقابل مبابي
كشفت صحيفة "ماركا" عن السعر الذي يريد باريس سان جيرمان الحصول عليه مقابل نجمه الأول كيليان مبابي.
وبحسب الصحيفة فإن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 250 مليون يورو مقابل مبابي رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2024.
وأضافت أن فايزة العماري والدة مبابي، أبلغت ريال مدريد أنها تحاول خفض هذا الرقم لأنه يتجاوز ما يستعد ريال مدريد لدفعه.
وأشارت "ماركا" إلى أن انتقال مبابي لريال مدريد يبدو أنه الحل الأفضل لجميع الأطراف؛ لأن مبابي لا يزال حازمًا ولديه خياران فقط: البقاء في باريس لعام واحد أو الانتقال لريال مدريد هذا الصيف.
ولهذا السبب يحاول ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الحصول على مبلغ كبير يسمح بالظهور كتجاري ناجح أمام الرأي العام، بعد أن أبرم أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بضم نيمار مقابل 222 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الصفقة بهذا المبلغ (250 مليون يورو) فإن باريس سان جيرمان سيتباهى بأنه حصل على ذلك مقابل لاعب يتبقى في عقده عام واحد.
لكن، وإن تمت الصفقة مقابل 250 مليون يورو، وهو أمر قد لا يوافق عليه ريال مدريد، فإنه سيتم تقسيم الأموال بين باريس سان جيرمان ومبابي، كتعويض عن تخلي اللاعب عن إجمالي 192 مليون يورو الذي وافق عليه للموسم المتبقي.
ووفقا لصحيفة "ماركا" فقد تم بالفعل إبرام "اتفاقية التوزيع" هذه بين فايزة العماري وكيا جورابشيان، الوسيط المعين من باريس سان جيرمان للتفاوض مع والدة مبابي ومحاميها دلفين فيرهايدن.
وفي الوقت الحالي المفاوضات تتم من خلال وسطاء، ولم يكن لريال مدريد أي اتصال مباشر مع باريس سان جيرمان.
وأكدت "ماركا" أنه في حال طُلب من ريال مدريد مبلغ لا يناسبه لإتمام صفقة مبابي فإن الميرنغي سيفترض أن اللاعب سيمضي العام الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، وسيأتي الصيف المقبل مجانا.
وهذا الأمر لن يكون سهلا بالنسبة لريال مدريد أو لباريس سان جيرمان ولكنه مربح للغاية لمبابي البالغ من العمر 24 عاما.
وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد ليس على استعداد للتفاوض مباشرة مع ناصر الخليفي؛ لأنه لم يستجب لثلاثة عروض رسمية خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 2021، عندما كان لدى مبابي عام واحد في عقده.