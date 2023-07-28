ماركا: باريس سان جيرمان يريد 250 مليون يورو مقابل مبابي

ولهذا السبب يحاول ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الحصول على مبلغ كبير يسمح بالظهور كتجاري ناجح أمام الرأي العام، بعد أن أبرم أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بضم نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الصفقة بهذا المبلغ (250 مليون يورو) فإن باريس سان جيرمان سيتباهى بأنه حصل على ذلك مقابل لاعب يتبقى في عقده عام واحد.

لكن، وإن تمت الصفقة مقابل 250 مليون يورو، وهو أمر قد لا يوافق عليه ريال مدريد، فإنه سيتم تقسيم الأموال بين باريس سان جيرمان ومبابي، كتعويض عن تخلي اللاعب عن إجمالي 192 مليون يورو الذي وافق عليه للموسم المتبقي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فقد تم بالفعل إبرام "اتفاقية التوزيع" هذه بين فايزة العماري وكيا جورابشيان، الوسيط المعين من باريس سان جيرمان للتفاوض مع والدة مبابي ومحاميها دلفين فيرهايدن.