"وجّه سبابا لألونسو".. قارئ شفاه برازيلي يفضح رودريغو (فيديو)

توترت علاقة المهاجم البرازيلي رودريغو بالمدرب تشابي ألونسو بشكل متصاعد وخطير ما دفع اللاعب إلى توجيه الشتائم لمدربه خلال مياراة ريال مدريد وريال أوفييدو أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزه الثاني تواليا في الليغا، عندما عاد من أوفييدو بالفوز (3 ـ 0) لكن المباراة شهدت الكثير من الصخب والأحداث الجانبية، والتي كان من بينها ترك فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء عند البداية، وأيضا توتر علاقة رودريغو وتشابي ألونسو بسبب استبداله في النصف الأول من الشوط الثاني.

وحل رودريغو أساسياً في تشكيلة ريال مدريد وذلك للمرة الأولى في الدوري ، والثانية في عهد ألونسو بعد أن دفع به في أول مباراة رسمية ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وعقب استبداله في الدقيقة 63، وإقحام مواطنه فينيسيوس جونيور، ثار المهاجم البرازيلي غضبا وتفوّه بعبارات تجاه مدربه دون أن يشاهدها الأخير.

وكشف قارئ شفاه برازيلي حقيقة ما قاله رودريغو عندما كان يهم بمغادرة الملعب، مؤكدا أن الأخير توجه بالسباب للمدرب تشابي ألونسو.

وحسب قارئ الشفاه الذي نشر مقطع فيديو على منصات التواصل، قال رودرويغو "فليذهب إلى الجحيم. اللعنة، كل مباراة هكذا".

وكان رودريغو ظهر في حالة من الغض الشديد وهو يغادر الملعب وقال لمواطنه إيدير ميليتاو مدافع الريال تلك الكلمات في إشارة إلى ألونسو، قبل يواصل موجة غضبه وهو يجلس على الدكة.

وألقى مهاجم ريال مدريد بالسترة التي يرتديها اللاعبون البدلاء أرضا وواصل التفوة ببعض العبارات غضبا من قرار خروجه.

وارتبط اسم النجم البرازيلي بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف الحالي بعد أن خرج من حسابات ألونسو، لكن الأخير فاجأ الجميع أمس الأحد وقرر أن يدفع بمهاجمه أساسيا قبل استبداله عندما كانت النتيجة (1 ـ 0).

وينتهي عقد رودريغو (24 عاما) مع ريال مدريد في 30 يونيو 2028 بعد أن حل بالفريق في 2019 قادما من سانطوس مقابل 34 مليون يورو.