بعد إبعاد أوتافيو.. النصر السعودي يفاوض نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي النصر السعودي، بقيادة كريستيانو رونالدو، بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا، خلال الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

ورغم أن التركيز في الفترة الماضية انصب على احتمالات رحيل لاعبين مثل إيدرسون، ستيفان أورتيغا، مانويل أكانغي، فإن مصادر سعودية تشير الآن إلى دخول مفاجئ في مفاوضات لضم برناردو سيلفا، أحد أهم عناصر خط وسط السيتي.

أخبار ذات علاقة النصر السعودي ينافس نيوم على ضم مهاجم برينتفورد الإنجليزي

بند الشرط الجزائي يفتح الباب

سيلفا، الذي جدّد عقده مع مانشستر سيتي في 2023 حتى صيف 2026، يملك بندًا يسمح له بالمغادرة مقابل شرط جزائي.

ورغم تمسك بيب غوارديولا به، يبقى الباب مفتوحًا إذا جاء عرض مالي ضخم، خاصة من نادٍ قادر على تفعيل هذا البند.

ويحتفظ سيلفا بمكانة أساسية في خطط غوارديولا، إذ يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء في الوسط أو الجناح أو حتى في مراكز أعمق.

وتقدير النادي لجهوده ظهر بوضوح هذا الصيف بعد تعيينه قائدًا جديدًا للفريق خلفًا لكيفن دي بروين.

أخبار ذات علاقة النصر السعودي ينافس بقوة لضم نجم ليل الفرنسي ‎

ضغط سعودي وموقف اللاعب

تقارير صحفية سعودية قالت إن النصر "يحاول حاليًا التعاقد مع برناردو سيلفا"، تحسبًا لرحيل اوتافيو، إذ خرج اللاعب من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النصر تدرس تقديم عرض مالي يعادل راتبه الحالي، مع حوافز إضافية لإقناعه، لكن كل شيء يعتمد على رغبة سيلفا نفسه، خاصة بعد تجاهله عروضًا سعودية سابقة منذ 2023.

أخبار ذات علاقة "نسخة ياسين بونو".. جيسوس يفاجئ النصر السعودي بطلب مثير

مانشستر سيتي يترقب موقف اللاعب

في الوقت الحالي، لا ينوي مانشستر سيتي الدخول في أي مفاوضات إلا إذا أبدى اللاعب رغبة صريحة بالرحيل.

وخسارة سيلفا قبل انطلاق الموسم الإنجليزي بأيام ستكون ضربة قوية لخطة غوارديولا في الدفاع عن اللقب.

ورغم انضمام الشاب ريان شرقي وتصاعد دور فيل فودين وأوسكار بوب، لا يزال غوارديولا يعد سيلفا من أعمدة الفريق، ولا يرغب في فقدانه في هذه المرحلة الحساسة.