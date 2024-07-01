5 لاعبين من النصر السعودي يقتربون من الرحيل
كشفت تقارير صحفية عن استعداد نادي النصر السعودي للتخلي عن 5 لاعبين دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للرضوخ لقرار اتحاد الكرة بشن تقليص قوائم الأندية بالموسم الجديد، من 30 إلى 25 لاعبًا.
وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن هناك 5 أندية ترغب في ضم أبرز لاعبي النصر، خلال فترة الميركاتو الصيفي.
وأوضح: "هناك نادٍ خليجي يرغب بضم سيكو فوفانا، كما إن الاتفاق يرغب بالتعاقد مع عبد الله مادو، والرياض يستهدف محمد صهلولي، أما نادي نيوم فيرغب في ضم راغد النجار، والفيحاء يرغب في التعاقد مع جيسلان كونان".
ويبحث النصر عن رحيل سيكو فوفانا عن صفوفه خلال الفترة الصيفية سواء عن طريق البيع أو الإعارة، بعد استبعاده من حسابات لويس كاسترو المدير الفني للفريق.
وذكرت تقارير سابقة أن نادي الاتفاق يرغب في ضم اللاعب، ولكن النصر لم يحسم موقفه بعد.
وسجل فوفانا 4 أهداف الموسم الماضي وصنع 3 أخرى بـ33 مشاركة.
أما كونان فقد لعب 37 مباراة الموسم الماضي لم يسجل خلالها أيّ هدف لكنه صنع 5 أهداف.
أما عبدالله مادو، صاحب الـ30 عامًا، فقد انتهت إعارته للاتفاق، ليعود إلى صفوف العالمي، لكن طموحات النصر في التعاقد مع مدافعين جدد، تهدد مستقبل اللاعب.
ويبدو مادو قريبًا من الرحيل إلى الاتفاق الذي يرغب في التعاقد معه بصورة نهائية.
والنجار، حارس النصر صاحب الـ27 عامًا، لعب 7 مباريات مع "العالمي" واستقبلت شباكه خلالها 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 3 لقاءات.
ومحمد صهلولي، تم تصعيده من فريق 19 عامًا بالنادي، لم يحظ بفرصة المشاركة مع الفريق الأول، في ظل تعدد الخيارات أمام المدرب كاسترو.
وبات اللاعب الشاب مرشحًا للرحيل حتى يضمن مشاركة منتظمة مع فريق جديد.
ويستعد النصر للموسم المُقبل، الذي يشهد مشاركته في مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، وبطولة دوري النخبة الآسيوية.