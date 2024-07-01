5 لاعبين من النصر السعودي يقتربون من الرحيل

كشفت تقارير صحفية عن استعداد نادي النصر السعودي للتخلي عن 5 لاعبين دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للرضوخ لقرار اتحاد الكرة بشن تقليص قوائم الأندية بالموسم الجديد، من 30 إلى 25 لاعبًا.

وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن هناك 5 أندية ترغب في ضم أبرز لاعبي النصر، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأوضح: "هناك نادٍ خليجي يرغب بضم سيكو فوفانا، كما إن الاتفاق يرغب بالتعاقد مع عبد الله مادو، والرياض يستهدف محمد صهلولي، أما نادي نيوم فيرغب في ضم راغد النجار، والفيحاء يرغب في التعاقد مع جيسلان كونان".