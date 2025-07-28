كم كسب الأهلي السعودي من بيع اللاعبين هذا الصيف؟

ألقت تقارير إخبارية الضوء على المبالغ المالية التي حصدها النادي الأهلي السعودي الفترة الماضية من بيع عدد من لاعبيه في الميركاتو الحالي.

وسعت إدارة الأهلي السعودي أولًا لبيع عدد من اللاعبين الذين لا يحتاجهم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، ثم السعي للبحث عن لاعبين جدد لتدعيم تشكيلة "الراقي" في الفترة المقبلة التي ستشهد منافسة الفريق على بضع بطولات أهمها الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري روشن للمحترفين وكأس الملك والسوبر السعودي، الذي سيشارك به الفريق أغسطس المقبل في هونغ كونغ بدلا من الهلال الذي قدم اعتذاره.

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وبحسب التقرير، الذي رصده حساب "diario_AFC" على منصة "إكس"، والمتابع لأخبار "الراقي"، فإن الإدارة الجداوية باعت عقد الإسباني غابري فيغا إلى بورتو البرتغالي بقيمة 17 مليون يورو، والبرازيلي روبرتو فيرمينو إلى السد القطري بقيمة 7 ملايين يورو.

كما حسم مسؤولو نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، صفقة ضم ألكساندر دا كوستا من النادي الأهلي، بعد الوصول لاتفاق على كافة الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الفترة الأخيرة بصورة رسمية.

ووفقًا للتقارير، فإن ألكساندر انتقل إلى أتلتيكو مينيرو، في صفقة بلغت قيمتها المالية 6.5 مليون يورو.

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وخاض ألكساندر مع الأهلي 17 مباراة خلال الموسم المنصرم، نجح في صناعة هدف وحيد، ولم يسجل أي هدف مع الفريق.

كما حصد الأهلي 11 مليون يورو مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، بالتالي بلغت القيمة الإجمالية التي حصدها "الراقي" 41.5 مليون يورو.

وكان الأهلي أقام معسكرًا إعداديًّا في النمسا قبل أن يخوض المرحلة الثانية منه في إيطاليا والمشاركة في دورة كومو.

وخاض "الراقي" وديّتين في دورة كومو الودية، حيث خسر أمام كومو بثلاثية ثم خسارة أخرى بركلات الترجيح أمام سيلتيك بعد التعادل الإيجابي خلال الوقت الأصلي.

ويستعد الأهلي لملاقاة القادسية في السوبر السعودي 2025 بعد المشاركة في البطولة عقب انسحاب الهلال.