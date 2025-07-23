هل بدأ إيزاك تنفيذ خطة الانتقال إلى الهلال؟

كشفت تقارير إعلامية أن ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد بدأ في تنفيذ خطة من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تلقى العديد من العروض القوية كان أبرزها من الثنائي ليفربول والهلال السعودي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إيزاك يحظى باهتمام كبير من ليفربول والهلال، ما يعني إمكانية رحيله عن "الماكبايس" في الصيف الجاري، لذا سيحاول نيوكاسل بكل قوة إقناعه بالبقاء.

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وكان صحيفة "ماركا" ذكرت بأن الهلال يقود حالياً سباق التعاقد مع إيزاك، بعد اتجاه ليفربول للتعاقد مع هوغو إيكيتيكي، مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال يجهز عرضاً يتجاوز 100 مليون يورو لمحاولة إقناع نيوكاسل يونايتد، ببيع إيزاك.

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ووفقا لما ذكره موقع "talkSPORT"، فإن إيزاك يشترط الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده مع نيوكاسل.

ورغم تمسك المدرب إيدي هاو ومالكي النادي ببقاء المهاجم المطلوب بقوة هذا الصيف، فإن صفقة بهذا الحجم ستُحدث خرقًا كبيرًا في هيكل الأجور داخل النادي.

واعتبر العديد من المتابعين بأن ما يفعله اللاعب بمثابة ضغط قوي على الإدارة من أجل الدخول في مفاوضات مع الأندية الراغبة في ضمه، وأبرزهم الهلال، إذ أشارت تقارير سابقة أن إيزاك منح الضوء الأخضر لوكلائه لبدء المفاوضات مع "الزعيم" والاستماع لعرضهم المالي.

وإذا نجح نيوكاسل في الإبقاء على اللاعب هذا الصيف، رغم الاهتمام القوي من ليفربول وأندية سعودية، فإن النادي قد يواجه وضعًا أكثر تعقيدًا في الصيف المقبل في حال لم يوقّع المهاجم السويدي على عقد جديد مع الفريق.

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ويرتبط إيزاك بعقد مع نيوكاسل يمتد حتى يونيو 2028، بعدما انضم إلى النادي قادمًا من ريال سوسيداد في صفقة بلغت قيمتها 63 مليون جنيه إسترليني العام 2022، ووقّع حينها عقدًا لمدة ست سنوات.