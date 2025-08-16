رد فعل مثير.. مفاجأة وراء استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أثار خروج اللاعب الأنغولي شيكو بانزا من قائمة فريقه الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم السبت في الجولة الثانية للدوري المصري ردود فعل واسعة.

وانضم شيكو بانزا إلى الزمالك في شهر يوليو الماضي قادماً من إستريلا أمادورا البرتغالي لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

أخبار ذات علاقة الزمالك يرد "أولى ضربات" الأهلي المصري

وشارك اللاعب الأنغولي أساسياً في مباراة الزمالك بالجولة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا، وتم استبداله بعد مرور 66 دقيقة لصالح الفلسطيني آدم كايد.

وفجّر مصدر داخل الزمالك مفاجأة بسبب استبعاد شيكو بانزا، مؤكداً أن الأمر لا يعود إلى الإصابة ولكن هناك أسباب تأديبية بسبب غضب اللاعب عقب تبديله في لقاء سيراميكا كليوباترا.

وأشار إلى أن بانزا غاضب بشدة بسبب قرار استبعاده من مباراة المقاولون الذي اتخذه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني.

أخبار ذات علاقة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

وأوضح أن اللاعب الأنغولي اشتكى من سوء معاملة مدير الكرة عبد الناصر محمد معه ونقل ذلك إلى جون إدوارد المدير الرياضي مؤكداً أن المعاملة التي يلقاها ليست احترافية بالمرة.

وأكد أن جون إدوارد احتوى الأمر ووعد بحل الأزمة مع مدير الكرة خلال الفترة القادمة.