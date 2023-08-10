الهلال يضرب موعدًا مع النصر في نهائي سعودي للبطولة العربية

وبذلك سيكون نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بمثابة ديربي للعاصمة السعودية الرياض وبمشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية المنضمين حديثًا، أمثال: ساديو ماني، وبروزوفيتش، وفوفانا، وأليكس تيليس من النصر، ومالكوم وسافيتش، وكوليبالي من الهلال.

ويتصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر قائمة هدافي البطولة بـ4 أهداف.

ويقام النهائي يوم السبت المقبل في مدينة الطائف في تمام الساعة التاسعة مساءا.