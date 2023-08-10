الهلال يضرب موعدًا مع النصر في نهائي سعودي للبطولة العربية
ضرب نادي الهلال موعدًا مع النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) بعدما تخطى الشباب في نصف نهائي البطولة.
وحقق الهلال الفوز على الشباب بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة مثيرة.
وتقدم الهلال بهدفين لمحمد كنو والوافد الجديد مالكوم قبل أن يقلص كويلار الفارق بهدف من تسديدة صاروخية ثم أنهى عبدالله الحمدان الأمور بتسجيل الهدف الثالث.
وانتهت المباراة لصالح الهلال الذي لعب فترات كبيرة بـ 10 لاعبين بعد طرد حارسه عبدالله المعيوف في الشوط الأول، حيث شارك حبيب الوطيان بعد طرد الحارس الأساس.
وبذلك سيكون نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بمثابة ديربي للعاصمة السعودية الرياض وبمشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية المنضمين حديثًا، أمثال: ساديو ماني، وبروزوفيتش، وفوفانا، وأليكس تيليس من النصر، ومالكوم وسافيتش، وكوليبالي من الهلال.
ويتصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر قائمة هدافي البطولة بـ4 أهداف.
ويقام النهائي يوم السبت المقبل في مدينة الطائف في تمام الساعة التاسعة مساءا.