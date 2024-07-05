رسميا.. رينجرز الإسكتلندي يعلن التعاقد مع نجم الجيش الملكي المغربي

أكد نادي غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، الجمعة، تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي حمزة إيغامان لاعب الجيش الملكي الذي تألق خلال الموسم. الماضي، وساهم في حلول فريق الجيش وصيفا للبطل الرجاء البيضاوي بفارق نقطة واحدة، كما بلغ الدور النهائي لكأس العرش قبل الخسارة أيضا أمام الرجاء (2 ـ 1).

ورحب نادي غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بلاعبه الجديد عبر صفحته على منصة "إكس" وموقعه الرسمي على الإنترنت، وذلك بعد أن وقع إيغامان عقدا يمتد لخمس سنوات مقابل مليوني أورو.

وقال رينجرز على موقعه الإلكتروني الرسمي: "يسر نادي رينجرز اليوم أن يعلن توقيع المهاجم حمزة إيغامان، أصبح المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا الوافد السابع على نادينا في فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من محمد ديوماندي وغيفتي وأوسكار كورتيس وكلينتون نسيالا وكونور بارون وليام كيلي.

ووصف نادي رينجرز لاعبه الجديد بأنه "موهبة مثيرة، تدرج في فئات الشباب قبل أن يتألق مع الفريق الأول في السنوات الأخيرة".

وفي حديثه بعد التوقيع مع رينجرز، قال: "أنا فخور حقًا بالانضمام إلى رينجرز، ولا أستطيع الانتظار للبدء مع زملائي في الفريق.

"بدوره، قال إيغامان "إنه نادٍ ضخم، يتمتع بقاعدة جماهيرية وفية وتاريخ طويل، أنا متحمس لمستقبلي هنا، وأتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذا النادي.

وبدأ حمزة إيغامان مسيرته الكروية في الأصناف الشابة لنادي المسيرة قبل أن ينتقل للجيش الملكي، حيث صعد للفريق الأول في موسم 2021 ـ 2022، وسجل حتى الآن 16 هدفا في 47 مباراة بقميص ناديه في المسابقات كلها.

وينتمي اللاعب إلى المنتخب الأولمبي المغربي، الذي سيشارك في يوليو المقبل في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.