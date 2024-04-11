عقاب قاس وفوري للمحلل الذي أهان لامين يامال

اضطر مونو بورغوس، لتقديم استقالته من شبكة "Movistar": بعد "إهانة" لامين يامال لاعب برشلونة.

وسخر بورغوس، المساعد السابق للمدرب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، قبل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، من لامين يامال، حين كان يظهر مهاراته بالكرة على عشب الملعب.

وقال بورغوس: "لو لم ينجح يامال سينتهي به الأمر وهو يلعب الـ Juggling عند إشارة المرور".

وبعد المباراة قاطع لاعبو البارسا شبكة "Movistar، ولم يصرحوا لها، تضامنًا مع لامين، في حين سارع بورغوس إلى الاعتذار.

لكن "موقع "ريليفو" ذكر، اليوم الخميس، أن بورغوس استقال من عمله في "Movistar".