عقاب قاس وفوري للمحلل الذي أهان لامين يامال
اضطر مونو بورغوس، لتقديم استقالته من شبكة "Movistar": بعد "إهانة" لامين يامال لاعب برشلونة.
وسخر بورغوس، المساعد السابق للمدرب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، قبل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، من لامين يامال، حين كان يظهر مهاراته بالكرة على عشب الملعب.
وقال بورغوس: "لو لم ينجح يامال سينتهي به الأمر وهو يلعب الـ Juggling عند إشارة المرور".
وبعد المباراة قاطع لاعبو البارسا شبكة "Movistar، ولم يصرحوا لها، تضامنًا مع لامين، في حين سارع بورغوس إلى الاعتذار.
لكن "موقع "ريليفو" ذكر، اليوم الخميس، أن بورغوس استقال من عمله في "Movistar".
وأوضح الموقع أن بورغوس أبلغ "Movistar" عن عدم ارتياحه للموقف، وبأنه لن يواصل عمله كمعلق مع الشبكة لبقية الموسم.
وكانت "Movistar" أعلنت بالفعل أنها ستتخذ إجراءات، لكن الأرجنتيني بورغوس لم يرغب في الانتظار وقرر الاستقالة.
وأفاد "ريليفو" بأن رفض الفريقين التعليق لـ"Movistar" بعد المباراة والتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي التي تتهم بورغوس بالعنصرية والطبقية إلى إطلاق العنان لأزمة انتهت حتى الآن باستقالة بورغوس.
وقالت "Movistar" إنها ستتخذ "تدابير في الوقت المناسب، نظرًا للتعليقات المؤسفة التي أدلى بها أحد المتعاونين معنا في المعاينة لمباراة دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان حول لامين يامال، تعتذر المنصة علنًا".
وأضافت: "ندين أي نوع من التمييز، ولن نسمح بهذا النوع من التعليقات من أي من العاملين أو المتعاونين المرتبطين بالمنصة".
وتابعت: "بعد ما حدث، ستتخذ المنصة الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار هذه الأحداث مرة أخرى".