مفاجأة الموسم.. عرض مصطفى شلبي على الأهلي المصري

فجر مصدر في النادي الأهلي المصري مفاجأة مدوية، بعد أن كشف عن مفاوضات غير متوقعة لانتقال مصطفى شلبي، نجم نادي الزمالك، إلى صفوف الفريق الأحمر.

وكان شلبي قد اقترب كثيرًا من الانتقال إلى البنك الأهلي، بعد تدخل مباشر من جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، الذي نجح في إقناع اللاعب بالموافقة على الصفقة.

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وتصاعدت التكهنات بإتمام الانتقال بعد أن غادر شلبي مجموعة "واتساب" الخاصة بلاعبي الزمالك، ما اعتُبر إشارة واضحة على قرب إعلان الصفقة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة.

إلا أن المفاجأة كانت بانتظار الجميع، فقد توقفت المفاوضات فجأة بعد دخول نادي بيراميدز على الخط في محاولة لضم اللاعب، قبل أن يتراجع النادي السماوي عن الصفقة لأسباب غير معلنة.

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عرض مفاجئ للأهلي

في منعطف آخر، أكد مصدر في نادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن محمد يوسف، المدير الرياضي للفريق، تلقى اتصالاً من أحد وكلاء اللاعبين يعرض عليه فكرة التعاقد مع مصطفى شلبي.

وأوضح المصدر أن يوسف رفض الفكرة فورًا ومن دون تردد، وأنهى المكالمة سريعاً دون الرجوع إلى إدارة النادي أو المدير الفني ريبيرو.

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وأشار المصدر إلى أن محمد يوسف يرى أن اللاعب لن يُضيف قيمة للأهلي، خاصة في ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين في مركزه، أبرزهم محمود تريزيغيه وأشرف بن شرقي.

كما أكد أن النادي الأحمر أنهى جميع تعاقداته استعداداً للموسم المقبل، ولا يفكر حالياً في أي تعزيزات إضافية.