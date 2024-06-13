رد فعل قوي من "كاف" بعد اعتداء مروع على حكم في الكونغو

وهاجم مشجعون من نادي أو سي رينيسانس كينشاسا، حكم مباراة ربع النهائي لفريقهم ضد إف سي تنغانيقا، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الجمعة الماضي، في ملعب تاتا رافاييل في كينشاسا، بوحشية شديدة، حيث تعرّض للضرب المبرح، وأصيب بإصابات خطيرة.

وذكرت قناة التلفزيون الوطنية الكونغولية (RTNC)، أنّ حالة الحكم الصحية حرجة للغاية "بين الحياة والموت"، وهو الآن في العناية المركزة.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانًا قال فيه إنه يدين وبشدة واقعة الاعتداء على حكم المباراة.

ودعا الكاف، الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لاتخاذ إجراءات صارمة وفقًا للوائح ضد الجناة لردع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل، وحماية الحكام أثناء مباريات كرة القدم.