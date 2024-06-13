رد فعل قوي من "كاف" بعد اعتداء مروع على حكم في الكونغو
أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تعرض أحد الحكام لاعتداء قوي من جماهير غاضبة، أثناء إدارة مباراة في بطولة كأس الكونغو الديمقراطية، ودخل على إثره العناية المركزة.
وهاجم مشجعون من نادي أو سي رينيسانس كينشاسا، حكم مباراة ربع النهائي لفريقهم ضد إف سي تنغانيقا، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الجمعة الماضي، في ملعب تاتا رافاييل في كينشاسا، بوحشية شديدة، حيث تعرّض للضرب المبرح، وأصيب بإصابات خطيرة.
وذكرت قناة التلفزيون الوطنية الكونغولية (RTNC)، أنّ حالة الحكم الصحية حرجة للغاية "بين الحياة والموت"، وهو الآن في العناية المركزة.
وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانًا قال فيه إنه يدين وبشدة واقعة الاعتداء على حكم المباراة.
ودعا الكاف، الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لاتخاذ إجراءات صارمة وفقًا للوائح ضد الجناة لردع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل، وحماية الحكام أثناء مباريات كرة القدم.
يذكر أنه بعد انتهاء المباراة وخسارة رينيسانس بركلات الترجيح، قام أحد المشجعين بتوجيه ضربة قوية بالقدم إلى الحكم، لتتوالى بعدها الضربات العنيفة من قبل مشجعين آخرين، بينما كان يحاول الحكم الهروب للنجاة بحياته.
ولم تتمكن القوة الشرطية الموجودة من ضمان سلامة طاقم التحكيم؛ مما أدّى لوقوع هذه الفاجعة.
وعلاوة على ذلك، فإنه خلال الوقت الذي كان فيه الأطباء يساعدون الحكم، وهو فاقد الوعي تمامًا، بدا لاعبو تنغانيقا يحتفلون بفوز فريقهم وكأن شيئًا لم يحدث.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الحكم، الذي تعرّض لإصابة خطيرة، نُقل، على وجه السرعة، إلى مركز طبي حيث وضع في العناية المركزة، ولم يُصدر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم أي بيان بشأن الوضع أو حالة الحكم الصحية.