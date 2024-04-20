أول مستفيد من رحيل ناتشو عن ريال مدريد
سيكون فيدي فالفيردي أول المستفيدين من مغادرة ناتشو ريال مدريد الصيف المقبل.
وأكد الصحفي الإيطالي فاريزيو رومانو أن ناتشو أبلغ إدارة ريال مدريد بمغادرة الفريق نهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد ناتشو، البالغ من العمر 34 عاما، مع ريال مدريد نهاية الموسم الحالي.
وناتشو هو حاليا قائد ريال مدريد، في حين يحتل فيدي فالفيردي المركز السادس في ترتيب قادة الميرنغي.
وحال رحيل ناتشو، سيتقدم فالفيردي للمركز الخامس في ترتيب قادة ريال مدريد، الموسم المقبل، وسيكون القائد الأول لوكا مودريتش، ثم داني كارفاخال، ثم توني كروس، ثم لوكاس فاسكيز.
ومع احتمال رحيل مودريتش أيضا، قد يصبح فالفيردي رابع قادة ريال مدريد الموسم المقبل.
ورفض فالفيردي الرحيل عن ريال مدريد؛ لأنه يحلم بارتداء شارة قيادته.
وسبق أن ذكرت صحيفة "ماركا" أنه داخل ريال مدريد يعتقدون أن فالفيردي مرشح ليكون قائدًا للفريق في المستقبل.
وانتقل فالفيردي لريال مدريد صيف عام 2016، وانضم للفريق الأول في 2018.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن فالفيردي، البالغ من العمر 25 عاما، شارك في 249 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد، سجل فيها 20 هدفا وصنع 23.
يشار إلى أن ناتشو، الذي لم يلعب لأي فريق غير ريال مدريد، شارك مع الفريق الأول للميرنغي في 355 مباراة، سجل فيها 16 هدفا وصنع تسعة.