أول مستفيد من رحيل ناتشو عن ريال مدريد

ورفض فالفيردي الرحيل عن ريال مدريد؛ لأنه يحلم بارتداء شارة قيادته.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ماركا" أنه داخل ريال مدريد يعتقدون أن فالفيردي مرشح ليكون قائدًا للفريق في المستقبل.

وانتقل فالفيردي لريال مدريد صيف عام 2016، وانضم للفريق الأول في 2018.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن فالفيردي، البالغ من العمر 25 عاما، شارك في 249 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد، سجل فيها 20 هدفا وصنع 23.

يشار إلى أن ناتشو، الذي لم يلعب لأي فريق غير ريال مدريد، شارك مع الفريق الأول للميرنغي في 355 مباراة، سجل فيها 16 هدفا وصنع تسعة.