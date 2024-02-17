كلوب: عودة محمد صلاح دفعة هائلة داخل وخارج الملعب

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن محمد صلاح جاهز بينما يستعد الريدز لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وعاد صلاح إلى ليفربول بعد غياب أربعة أسابيع، بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وقال كلوب، إن صلاح متحمس لمواصلة التدريب طوال الأسبوع، وقد سجل 18 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وقال مدرب ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "ليس هناك شك في ذلك، أنا سعيد للغاية لأن صلاح يتدرب ويبدو حادًا للغاية".

وأضاف: "الحمد لله أننا قمنا بالمهمة، ولكن وجوده يمثل دفعة هائلة، داخل وخارج الملعب، بالتأكيد.