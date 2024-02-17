كلوب: عودة محمد صلاح دفعة هائلة داخل وخارج الملعب
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن محمد صلاح جاهز بينما يستعد الريدز لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.
وعاد صلاح إلى ليفربول بعد غياب أربعة أسابيع، بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.
وقال كلوب، إن صلاح متحمس لمواصلة التدريب طوال الأسبوع، وقد سجل 18 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.
وقال مدرب ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "ليس هناك شك في ذلك، أنا سعيد للغاية لأن صلاح يتدرب ويبدو حادًا للغاية".
وأضاف: "الحمد لله أننا قمنا بالمهمة، ولكن وجوده يمثل دفعة هائلة، داخل وخارج الملعب، بالتأكيد.
وتابع كلوب "الأمر لا يتعلق بالأرقام التي ينتجها، فقط بشخصيته ورجليه، إنه "مشتعل"، إنه يريد أن يبدأ على الفور، لذا، دعونا نرى، كل شيء جيد".
وقال كلوب إنه كان من الصعب غياب صلاح، وإن فترة غيابه هي الأطول في مسيرته مع الريدز.
وأوضح كلوب أنه رد على المنتقدين الذين زعموا أنه لم يكن يجب أن يغادر كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج للعودة إلى ليفربول لتلقي العلاج.
وأضاف: "من الواضح أنه افتقد كرة القدم كثيرًا، ربما تكون هذه هي أطول فترة غاب فيها، لذلك كان الوضع غريبًا جدًا بالنسبة له وبالنسبة لنا أن نلعب دونه لفترة طويلة".
وأتم المدرب الألماني: "لقد كان الأمر صعبًا، في البداية، كان الأمر صعبًا بشكل خاص بسبب كل المناقشات التي دارت في مصر، لقد أصيب ولم يعوض ذلك أو أي شيء آخر، لقد صدق الجميع ذلك في اللحظة التي لم يلعب فيها معنا وفكروا "أوه، يبدو الأمر سيئًا حقًا".
وأردف: "لذا حتى ذلك الحين، لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون الأمر بالنسبة للرجل الذي يكون متاحًا دائمًا ثم لمرة واحدة يكون غير متاح والجميع يبكون من أنه يجب أن يكون متاحًا".
وواصل كلوب: "لكن هذا حدث منذ ثلاثة أو أربعة أسابيع بالفعل، تذكرون عندما تحدثنا عن أنه إذا وصلت مصر إلى النهائي، فقد تكون لديه فرصة، لكننا لم نعرف ذلك في تلك اللحظة، لقد عاد الآن، وهذا أمر جيد وبالتأكيد بالنسبة له، إنه تحد حقيقي".
وأضاف مدرب ليفربول: "إنه دائمًا ما يكون على حاله، إنه اللاعب الأكثر احترافًا الذي قابلته على الإطلاق لقد تعامل مع عبء العمل بحكمة بشكل جيد، واستخدمه. دعونا نرى ما سينتجه".