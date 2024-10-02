عقاب صارم لحكم إيطالي هدد لاعبًا كويتيًا بالقتل

كشفت تقارير صحفية، عن إيقاف الحكم فابيو ماريسكا عن إدارة أي مباراة، في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا بعد تهديداته للاعب كويتي بالقتل.

ونشرت صحيفة (football-italia) تقريرًا قالت فيه إنه تم إيقاف الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا عن التحكيم في الدوري الإيطالي لمدة شهر.

كما تم إبعاده عن إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد تهديدات وجهها لأحد اللاعبين خلال مباراة في الدوري الكويتي الممتاز.

ماريسكا تولى إدارة مباراة الدوري الكويتي الممتاز بين نادي الكويت والعربي مساء الجمعة، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، لكن أشارت الصحيفة إلى أن أحد اللاعبين تقدم بشكوى "مفاجئة" ضد الحكم بأنه هدده بالقتل.

وبحسب الصحيفة، فإن الحادث وقع في أثناء محادثة قصيرة باللغة الإنجليزية مع لاعب خط وسط العربي خالد المرشد.

لكن هناك روايات متضاربة للأحداث، حيث قالت الصحيفة إن خالد المرشد أكد أن الحكم قال: "أراك في المرة القادمة، وسأقتلك"، بينما يعتقد آخرون أنه قال: "أراك في المرة القادمة فقط".

ومن غير المرجح أن يواجه ماريسكا عقوبة أخرى في الكويت، لكنه أُعفي من مهام الدوري الإيطالي الدرجة الأولى للشهر المقبل.

كما تم استبعاد ماريسكا من إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا بين آيندهوفن وسبورتنغ لشبونة، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل 1/1.