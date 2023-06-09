ريال مدريد لا ينوي دفع 60 مليون يورو للتعاقد مع كاي هافيرتز من تشيلسي
ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد لا ينوي دفع 60 مليون يورو للتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي هذا الصيف.
وكتب رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، والمتخصص في سوق الانتقالات عبر موقع "تويتر": "لا ينوي ريال مدريد دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز، تم تقديره من مجلس الإدارة وكارلو أنشيلوتي ولكن لا توجد خطة لإنفاق هذا المبلغ من المال".
وأضاف: "سيتم مناقشة وضع هافيرتز في الأيام المقبلة، ويتوقع تشيلسي سعي المزيد من الأندية للتعاقد مع اللاعب".
وانضم هافيرتز إلى تشيلسي في 2020 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قادما من باير ليفركوزن وهو رقم قياسي للنادي الألماني.
ويرتبط هافيرتز بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2025.
وعمل ريال مدريد على التعاقد مع هافيرتز من باير ليفركوزن في 2020، وأكدت صحيفة "ماركا" أن اللاعب وافق على الانضمام للميرنغي وأن التفاهم مع باير ليفركوزن كان يسير بشكل جيد، لكن تفشي وباء كورونا غير خطط ريال مدريد لينضم الدولي الألماني إلى تشيلسي في العام ذاته.
وسجل كاي هافيرتز مع تشيلسي 32 هدفا وصنع 15 في 139 مباراة لكن أبرز أهدافه كان أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في موسم 2020/2021.
ورحل عن ريال مدريد كل من كريم بنزيما وإدين هازارد وماريانو دياز وماركو أسينسيو.
في حين أعلن بروسيا دورتموند انتقال لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام لريال مدريد في صفقة بلغب قيمتها 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.