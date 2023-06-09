ريال مدريد لا ينوي دفع 60 مليون يورو للتعاقد مع كاي هافيرتز من تشيلسي

ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد لا ينوي دفع 60 مليون يورو للتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي هذا الصيف.

وكتب رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، والمتخصص في سوق الانتقالات عبر موقع "تويتر": "لا ينوي ريال مدريد دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز، تم تقديره من مجلس الإدارة وكارلو أنشيلوتي ولكن لا توجد خطة لإنفاق هذا المبلغ من المال".

وأضاف: "سيتم مناقشة وضع هافيرتز في الأيام المقبلة، ويتوقع تشيلسي سعي المزيد من الأندية للتعاقد مع اللاعب".