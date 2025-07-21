القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

يستهل فريق الأهلي المصري أولى مبارياته الودية، مساء اليوم الاثنين، ضد الملعب التونسي، في معسكره التحضيري المقام بتونس.

ويخوض الأهلي معسكرا إعداديا للموسم الجديد 2025-2026، خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

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كان الأهلي قد سافر إلى تونس، صباح الجمعة الماضي، بقائمة تضم جميع الصفقات الجديدة ويرأس البعثة، رئيس النادي محمود الخطيب.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الأحمر في معسكره بتونس، مع فريقي الملعب التونسي مساء اليوم الاثنين، ثم البنزرتي التونسي في الودية الثانية، يوم 25 يوليو.

وكان الأهلي حصل على راحة سلبية لمدة 18 يوما بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية مؤخرا وعاد لاستئناف تدريباته الجماعية يوم 17 يوليو.

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وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025-2026، يوم 8 أغسطس المقبل.

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وتنطلق مباراة الأهلي والملعب التونسي، مساء اليوم، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة النادي الأحمر الرسمية بشكل حصري.