كشفت صحيفة "ماركا" عن تفاصيل جديدة بشأن العرض الذي تقدم به النادي الأهلي السعودي لضم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن هناك مفاوضات بالفعل بين صندوق الاستثمارات السعودي من أجل ضم فينيسيوس جونيور لواحد من كبار أندية الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيما أوضحت تقارير أخرى أن ريال مدريد واللاعب البرازيلي رفضا العرض.

ويسعى "الراقي" إلى تعويض رحيل لاعبه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إلى نادي فنربخشة التركي هذا الصيف بنظام الإعارة.

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وقالت "ماركا" في تقرير جديد لها، اليوم الثلاثاء: "استطلع الأهلي السعودي بالفعل رأي ريال مدريد بشأن انتقال محتمل للاعب البرازيلي إلى دوري روشن، وكان رد النادي الملكي واضحًا ومباشرًا: قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ مليار يورو".

وأضاف التقرير: "مصادر مقربة من الملف يرون بأن النادي السعودي لن يقوم بدفع المبلغ المطلوب (فسخ العقد) ولكنهم بكل الأحوال سيكونون على استعداد لدفع مبلغ أعلى من قيمته السوقية الافتراضية التي تعتبر أعلى من 200 مليون يورو، ويُنتظر تقديم عرض رسمي لريال مدريد بالأيام المقبلة".

وتابع التقرير: "الشيء المعروف هو الراتب المعروض على فينيسيوس، والذي سينال عقداً بقيمة مليار يورو مقسّم على 5 سنوات، وهو رقم يستحق الدراسة من قبل اللاعب البرازيلي، وسيجعله صاحب أعلى راتب عالمياً، حيث إنه في ريال مدريد ينال 20 مليون يورو سنوياً".

وأوضحت الصحيفة: "وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن فينيسيوس ومحيطه لا يتعاملان رسميًا إلا مع تقديم (مشروع هائل)، وهو عرض ضخم من الناحية الاقتصادية يجب التفكير فيه جيدًا".

وتُوّج فينيسيوس الموسم الماضي بثلاثة ألقاب برفقة الفريق الملكي، وهي كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه قدم مستويات جيدة، وحقق أرقامًا مميزة تجعله في صدارة اللاعبين المرشحين لنيل الكرة الذهبية.

ويستعد ريال مدريد وفينيسيوس، مساء الأربعاء، لخوض أول مباراة رسمية في الموسم الجديد، عندما يواجه الفريق الملكي أتالانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.