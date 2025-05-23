مولودية الجزائر يهزم اتحاد العاصمة ويقترب من التتويج بلقب الدوري

اقترب مولودية الجزائر حامل اللقب، خطوة إضافية من التتويج بلقب الدوري الجزائري للمحترفين بعد فوزه أمس الجمعة على اتحاد العاصمة، في مباراة "الديربي" المؤجلة ضمن الجولة 25 من المسابقة.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 52 نقطة ليعزز صدارته للمسابقة ويتقدم بفارق 6 نقاط على شبيبة القبائل ثاني الترتيب، و7 نقاط على شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث، وهي الأندية الثلاثة المراهنة منطقيا على التتويج.

وكان مولودية الجزائر، تحت قيادة مدربه التونسي خالد بن يحيى الطرف الأفضل في المباراة، إذ فرض سيطرة منذ البداية قبل أن يسجل أكرم بوراس هدف الفوز في الدقيقة 33.

وقبل 4 جولات من نهاية سباق الدوري، يبدو فريق المولودية، الذي فاز في مباراته الماضية (4 ـ 1) على وفاق سطيف، في طريقه نحو اللقب التاسع في تاريخه والثاني تواليا.

ويحتاج فريق المولودية إلى 6 نقاط في مبارياته الأربع المقبلة لحسم تتويجه رسميا.

وفي المقابل، فقد اتحاد العاصمة آخر حظوظه في البقاء ضمن أندية المنافسة على المراكز الإفريقية، إذ تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السادس بعدما تلقى خسارته الثامنة هذا الموسم والرابعة في آخر 5 مباريات.