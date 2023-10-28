ترتيب الدوري الإنجليزي: برينتفورد يهزم تشيلسي

اقتنص فريق برينتفورد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره تشيلسي، بهدفين دون ردٍ، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيثان بينوك هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 58، من رأسية رائعة.

فيما أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني في الدقيقة 95 مستغلاً خلو مرمى البلوز من حارسه الذي حاول تدعيم هجوم فريقه في الدقائق الأخيرة وترك مرماه خاليًا ليستغل برينتفورد الأمر، ويتقدم بالهدف الثاني.