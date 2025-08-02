إمام عاشور يكتسح بالأربعة.. مفاجآت كبيرة في حفل ديرجيست

أقيم حفل "ديرجيست"، مساء السبت، لتسليم جوائز الأفضل في الدوري المصري لموسم 2024 – 2025، وسط حضور لافت لأغلب نجوم الكرة المصرية.

وأقيم الحفل بإحدى الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة، وشهد تكريماً لاسم الراحل حماده إمام أسطورة نادي الزمالك، وتسلمت الجائزة زوجته الدكتورة ماجي الحلواني والدة حازم إمام نجم وقائد الفريق الأبيض الأسبق، بجانب تكريم الراحل محمد جازم نجم الإسماعيلي الأسبق.

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وكرم الحفل أيضاً حماده عبد اللطيف وعادل المأمور ثنائي الزمالك الأسبق تقديراً لجهودهما ومشوارهما الحافل.

وحصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على جائزة أفضل رئيس نادٍ مصري في العام الحالي.

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وفاز نادي زد بجائزة أفضل قطاع ناشئين، كما نال محمد عبد الله جناح الأهلي ومنتخب مصر للشباب جائزة أفضل لاعب صاعد، وفازت حبيبة عصام بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم.

وفاز عمرو ناصر مهاجم الزمالك الجديد بجائزة أفضل هدف بعدما هز شباك الأهلي في كأس عاصمة مصر مع فريقه السابق فاركو.

وحصل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على جائزة أفضل مدرب بعد منافسة قوية مع علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا، والمتوج بلقب كأس عاصمة مصر.

وقاد يورتشيتش فريق بيراميدز للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

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وفاز هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز بجائزة أفضل إداري في العام الماضي بعد إنجاز فريقه بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وحصد إمام عاشور نجم الأهلي 4 جوائز دفعة واحدة وهي أفضل لاعب في الموسم، وأفضل لاعب بتصويت الجماهير، وجائزة الهداف، وجائزة أفضل لاعب وسط مهاجم.

وخطف عاشور الأضواء بعد حضوره رفقة ابنته والتي صعدت معها للمنصة وتسلم الجوائز.

وجاء تشكيل الأفضل الذي تم تكريمه في الحفل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي).

خط الدفاع: المغربي محمد الشيبي (بيراميدز) – رامي ربيعة (الأهلي سابقاً العين الإماراتي حالياً) – حسام عبد المجيد والمغربي محمود بنتايج (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز).

خط الهجوم: إبراهيم عادل (بيراميدز سابقاً والجزيرة الإماراتي حالياً) – مصطفى فتحي والكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز).