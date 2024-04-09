بعد تهديد داعش.. انتشار استثنائي للشرطة في ملعب سانتياغو برنابيو

تقارير إخبارية إسبانية قالت إن تنظيم داعش هدد بشن هجمات على مباريات كرة القدم في أوروبا والولايات المتحدة، من بينها مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تدور يومي الثلاثاء، والأربعاء.

ويستضيف آرسنال فريق بايرن ميونخ مساء الثلاثاء، في نفس توقيت مباراة السيتي ضد الريال في مدريد. ويلتقي باريس سان جيرمان، الأربعاء، مع برشلونة في فرنسا، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد بوروسيا دورتموند.

ووفقا لموقع "أونداسيرو"، هدد التنظيم أمس الإثنين بمهاجمة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربع التي ستقام هذا الأسبوع وتتصدرها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من جهة، ومباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي من جهة ثانية.

وقال المصدر ذاته: "لقد هدد داعش عبر قناته الخاصة مباريات دوري الأبطال، وذلك بنشر رسائل مصحوبة بصورة لأحد مقاتلي التنظيم مع عبارة "اقتلوهم جميعا"، فضلا عن أسماء الملاعب الأربعة التي ستلعب فيها مباريات هذا الأسبوع: وهي ملعب الإمارات في لندن، وحديقة الأمراء في باريس، وملعبي متروبوليتانو أرينا، وسانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.