الدوري الإسباني والإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تترقب الجماهير يوما كرويا مثيرا، إذ تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات.
ويستضيف برشلونة منافسه سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، ويلعب آرسنال مع نيوكاسل، ومانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ مع لايبزيغ في الدوري الألماني.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:
الدوري الإنجليزي:
مانشستر يونايتد VS فولهام، الساعة 18:00، على قناة beIN Sports HD 1.
بورنموث VS مانشستر سيتي، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 1.
آرسنال VS نيوكاسل، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 1.
الدوري الإسباني:
برشلونة VS خيتافي، الساعة 18:15، على قناة beIN Sports HD 3.
ألميريا VS أتلتيكو مدريد، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 3.
الدوري الألماني:
بايرن ميونخ VS لايبزيغ، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 5.
الدوري السعودي:
الطائي VS الأهلي، الساعة 17:00، على قناة SSC1 SD.
كأس الكونفدرالية الأفريقية:
مازيمبي VS بيراميدز، الساعة 16:00، على قناة beIN Sports HD 8.
جوانينغ غالاكسي VS الوداد، الساعة 16:00، على قناة beIN Sports HD 6.
النجم الساحلي VS الترجي، الساعة 22:00، على قناة beIN Sports.