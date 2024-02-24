الدوري الإسباني والإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير يوما كرويا مثيرا، إذ تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات.

ويستضيف برشلونة منافسه سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، ويلعب آرسنال مع نيوكاسل، ومانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ مع لايبزيغ في الدوري الألماني.