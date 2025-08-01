قبل انطلاق السوبر السعودي وروشن.. "قنوات ثمانية" تزف بشرى سارة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية انطلاق موسم مثير وحافل بالندية في ظل العديد من الصفقات المميزة التي أبرمتها أندية دوري روشن.

وتنطلق منافسات الموسم الكروي في المملكة العربية السعودية يوم 19 أغسطس الجاري بمواجهة الاتحاد الفائز بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقام في هونغ كونغ.

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وتقام في اليوم التالي مواجهة مرتقبة بين الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر أيضاً لتحديد هوية طرفي المباراة النهائية المقررة يوم 23 أغسطس الجاري.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي في بيان مشترك مع الاتحاد المحلي للعبة بيع حقوق بث مباريات البطولات المحلية إلى شركة "ثمانية" بداية من الموسم الجديد.

وأعلنت قنوات ثمانية بشرى سارة لجماهير ومتابعي الكرة السعودية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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وأكدت القنوات السعودية أنه لن يتم تخصيص "ريسيفر" منفصل لاستقبال تردد القنوات التي ستنقل مباريات الكرة السعودية في الموسم المقبل بل سيكون التردد متاحاً للجميع مجاناً وبجودة عالية.

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وأعلنت شركة ثمانية أنه سيتم تخصيص مسار آخر لبث المباريات باشتراك شهري مدفوع ولكن بمزايا مختلفة للمشتركين من بينها متابعة ردود فعل الجماهير والاستوديو التحليلي والمؤتمرات الصحفية ولقاءات اللاعبين.